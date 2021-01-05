Geçmeyen araç için 391 milyon TL daha

Müşteri garantili yap-işlet-devret modelinin Hazine’ye faturası hergeçen gün daha da kabarıyor.

Sadece Avrasya Tüneli için verilen araç geçiş garantisi sebebiyle Hazine’den işletmeci firmaya yapılan ödeme tutarı 4 yılda 149 milyon doları buldu.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz CİMER’e, tünelden 2020 yılında kaç araç geçtiğini sordu. Sözcü’nün haberine göre, CİMER’den verilen cevabı değerlendiren Yavuzyılmaz “2016’da açılan tünel için hedef hiçbir zaman tutturulamadı. Hazine’den her yıl milyonlar akıtılıyor. Geçiş garantili köprü, tünel, otoyollar kara delik oldu” dedi. Avrasya Tüneli’nden araç geçiş garantisi tutturulamadığı için işletmeci firmaya 2017 yılında 38 milyon 804 bin dolar, 2018’de 31 milyon 412 bin dolar, 2019’da 30 milyon 219 bin dolar ödendi. 202 içinse 48 milyon 769 bin dolar ödenecek.