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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Geçmeyen araç için 391 milyon TL daha

05 Ocak 2021, Salı 20:05
Müşteri garantili yap-işlet-devret modelinin Hazine’ye faturası hergeçen gün daha da kabarıyor.

Sadece Avrasya Tüneli için verilen araç geçiş garantisi sebebiyle Hazine’den işletmeci firmaya yapılan ödeme tutarı 4 yılda 149 milyon doları buldu.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz CİMER’e, tünelden 2020 yılında kaç araç geçtiğini sordu. Sözcü’nün haberine göre, CİMER’den verilen cevabı değerlendiren Yavuzyılmaz “2016’da açılan tünel için hedef hiçbir zaman tutturulamadı. Hazine’den her yıl milyonlar akıtılıyor. Geçiş garantili köprü, tünel, otoyollar kara delik oldu” dedi. Avrasya Tüneli’nden araç geçiş garantisi tutturulamadığı için işletmeci firmaya 2017 yılında 38 milyon 804 bin dolar, 2018’de 31 milyon 412 bin dolar, 2019’da 30 milyon 219 bin dolar ödendi. 202 içinse 48 milyon 769 bin dolar ödenecek.

Etiketler: araç
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  • Hüseyin İlhan

    5.1.2021 22:17:14

    Çiftçiye destek verip ürün artışını sağlamak varken,yurtdışından saman,mercimek dahil birçok ürünü ithal ederek yabancı çiftçiye destek olanlar,yüzlerce fabrika,tesisi özelleştirme adı altında satmasına rağmen otoyol,köprü,h.alanıyatırımları dolar ile yandaş müteahhitlerine veren ve bunu hazineden geçiş garantili taahhüt ederek fahiş fiyatlarla ülke hazinesini boşaltıp,milletin geçmediği köprü,kullanmadığı otoyol,h.alanları için ücret ödettirdiği bir iktidar ülkeye ve milletine ihanet eden iktidardır. Bursa-Gemlik arasındaki 16-17 km'lik otoyol için gidiş-dönüş 45 lira ücreti alan firma serbest ekonomi ilkelerinede,milletin ve memleketin menfaatinede değildir.Bu yollar güya trafiği rahatlatmak için yapıldı amma yakıt parasından kat bekat fazla yol+köprü ücreti ödettirilirse vatandaş neden o yolları kullansın.Dünyada muadilleri olan yol-köprülerin ücretleri bizdekilere kıyasla yarıdan daha az bir ücrettir.

Risale-i Nur Külliyatı

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