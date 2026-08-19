Yoksulluk, asgari ücreti 4’e katladı

Hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM Ağustos 2026 dönemi raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 203 liraya yükseldi.

2026’nın başından bu yana açlık sınırında 5 bin 907 liralık artış yaşandı. Böylece açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgarî ücretin 9 bin 128 lira üstüne çıktı. Nefes’in haberine göre, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, ısınma ve eğlence gibi zorunlu giderler hesaba katıldığında ailenin aylık toplam tüketim harcaması 122 bin 217 liraya yükseliyor. Böylece yoksulluk sınırı, yalnızca sağlıklı beslenmenin maliyetini gösteren açlık sınırının yaklaşık 3.3 katına ulaşıyor. Ağustos ayı itibarıyla yoksulluk sınırı asgarî ücreti de en az 4’e katladı. BİSAM hesaplamasında dört kişilik ailenin yalnızca sağlıklı beslenmek için günlük yapması gereken asgarî harcama 1.240 lira olarak belirlendi. Bu hesaplamaya göre asgarî ücret bir ailenin sadece 22 günlük gıda harcamasına yetiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.