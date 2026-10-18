"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Kendine değer vermek üzerine-4

Feyzullah ERGÜN
18 Ekim 2026, Pazar
Kâinat ağacının en değerli meyvesi olan insanın, kendi değerini yeterince bilerek, kavrayıp koruyamaması büyük kayıplara neden olmaktadır.

İnsan organizması, ruh ve madde yönleriyle sırlarla dolu bir kâinatı içinde saklamakta, hatta bir hücredeki nizam ve intizam, küçültülmüş bir kâinat olduğuna işaret eder. Bu derin sırları gayb-aşina nazarıyla görebilen Hz. Ali (kv): “Derdin sende, ama görmezlikten geliyorsun, farkında değil gibisin ama ilacın da sende, küçük bir varlık sanıyorsun kendini, halbuki ‘en büyük âlem’ sende dürülmüş…”  hikmetli sözüyle, sırrın şifresine işaret etmişlerdir. Bu kadar değerli bir emanetin korunmasına çok zaman bir arabaya veya maddî eşyaya verilen önem ve titizlik gösterilmemektedir. Arabaya konan yakıt ve düzenli servis bakımı, ruhun ikametgahı olan vücuda, bu imkân verilmemektedir. Acaba hangisi değerli, araba mı vücudumuz mu? Bakımsız arabanın yolda bırakabileceğinden korkuluyor da ihmâl edilen bir vücudun nelere yol açabileceği neden önemsenmiyor? 

İnsanların vücutlarına değer vermemeleri sonucu gelişecek olumsuzluklarla, organizmadaki nizam ve intizam bozularak değişik sistem hastalıkları baş gösterecektir. Besinlerin özelliğini bozan kimyasal katkı maddeleri savunma sistemlerini yıkıp dağıttığından, yaradılışta içimize yerleştirilen en güçlü savunma sistemi devreye girer. “Beden aklı bizi hasta etmemek için her şeyi yapar, iyileştirmek için de... Kendimizi içimizdeki İlâhî akla teslim ettiğimizde tüm sorunlar çözülüyor aslında. Beden her şeyi tamir ediyor, hücrelerimizin genetik şifresini taşıyan, kilit kara kutularımızı, DNA’larımızı bile... Israrla zararlı şeyleri yiyip içmeye, solumaya devam ediyoruz, o da ısrarla bunları tükürükle, terle, safrayla, dışkıyla, idrarla... Dünyanın en gelişmiş İlâhî laboratuvarı da içimizde, her hücremizde... İçimizde gerçekten laboratuvar ölçümleri gibi ölçüm yapan gözle görülemeyecek kadar küçük aygıtlar, bu ölçümlerden gelen sonuçları hücrelere ve dokulara ileten bilgi taşıyıcıları ve bu bilgileri algılayan ‘reseptör’ adında muhteşem algılayıcılar var.” 1 İşte organizmaya gerektiği gibi değer verilmediğinden, kurulan İlâhî intizam da tahrip edilmiş olmaktadır. 

İnsanın ruh ve beden birlikteliğinin sağladığı enerjinin değerini bilmeyerek, olumsuz düşünceler sonucunda israf edilmesiyle, bağışıklık sisteminin direnci kırıldığı gibi, hayatın frekans ayarı da düşer. Karamsar ve ümitsiz düşünceler, güzel bir bahar gününde, siyah camlı bir gözlükle dolaşmaya benzetilebilir. Oysa pozitif enerjinin, düşünce bazında güçlendirilerek yönetilebilmesi, huzurlu ve sağlıklı bir hayata destek sağlayacaktır. Kötümserlik, kin, öfke, affedememek, yoğun üzüntüler ve birçok olumsuz düşünceler organizmayı hırpalayarak kronik hastalıklara zemin hazırlayacaktır. Zira “Tüm bedenî hastalıklar olumsuza odaklanmanın hücrelere yansımasından doğar. Hücrelerimiz de bir süre sonra olumsuz pozisyonda durmaya başlar, çünkü onlar da duygular gibi bir enerji frekansında titreşirler ve o frekansı siz zihninizle belirlersiniz.”2 bunun önüne geçebilmek için, hayat tarzını pozitif yöne programlayarak, şükür duygularını merkeze alan psikolojik desteklerle vücudun değerini arttırarak, huzurlu bir hayat yaşanabilecektir. 

Sağlıklı ve huzurlu bir hayat, sadece gıda gibi maddî desteklerle yaşanmaz. İnsanın manevî yönlerden yapması gereken önemli sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, kendisine verilen sürenin değerini bilerek, zararsız gibi görünen ve  enerjimizi tüketen boşlukların giderilmesinin, sağlanacak psikolojik detoksla hayata mana ve değer katacak verimli  bir hayat tarzıyla, sağlıklı düşünceler ışığında hayatın değeri bilinerek, zamanın israf edilmemesiyle huzurlu hayatın sırrı açılacak ve bereketli bir ömür yaşanarak, huzur-u kalple tamamlanması  iki cihan saadetinin  zirvesi olacaktır. 

SAĞLICAKLA KALIN. 

Dipnotlar:

1- Dr. Elif Güveloğlu, Hastalıklar Öğretmendir, Hayykitap 2016, s. 45. 

2- Age., s. 73. 

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu

    İstanbul'daki yağış Karadeniz'i geride bıraktı

    41 şehir için kuvvetli yağış uyarısı! - 5 ile turuncu kodlu meteorolojik uyarı!

    Selin sebebi çarpık şehirleşme

    Gazze’de kış öncesi insani kriz

    Maaşlar barınma ve gıdaya - Açlık sınırı 50 bin TL’ye yükseldi

    Faize günde 8.3 milyar TL

    Yemen’de ölümler durmuyor

    Türk fonlarına küresel ikaz

    İktidarın fonla imtihanı

    Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil

    Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?

    İstanbul hiçbir şeye hazır değil

    ÖSYM: İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması
    Genel

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir
    Genel

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu
    Genel

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak
    Genel

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda
    Genel

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.