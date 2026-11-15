Fitoterapideki mu’cizeler -1

Hammaddeleri ve etkili kimyasal yapılarıyla özellikle insanların yardımına gönderilen, yeşillikler dünyasına İlâhî rahmet hazinelerinden, sağlık ve şifaya hizmet ettirilecek hazinelerin depolandığı sanat mu’cizeleriyle gerçekleştirilen, korunma ve tedavinin uygulama alanı fitoterapi olarak tanınmaktadır.

İmtihan dünyasına gönderilen insanın her türlü ihtiyacını bilen ve bu alanı en mükemmel donatan Cenab-ı Hak (cc), sağlığını koruma ve hastalığında gerekli olacak bütün devaları, rahmet ve şifa eczahanesi olan bitkilerin çiçek, yaprak ve köklerine bol miktarda, nizam ve intizam programıyla istif etmiştir.

Cenab-ı Hak (cc), kemâl-i rahmetinden, Şâfî isminin yansımaları dairesinde zayıf ve aciz kullarını çaresizlik içinde bırakarak terk etmemiştir. Diğer gezegenlerde bulunmayan nimetlerle yeryüzünü değerli misafirleri için hayatın her dönemine uygun imkân ve mucizelerle süsleyerek istif etmiştir. Asırlar boyu insan sağlığının korunma ve tedavisinde başarıyla kullanılan fitoterapinin başlangıç uygulamaları, İlâhî tıp bilgilerinin, peygamberlere vahiy ile bildirilmesinden kaynaklanarak, ilk hekimlere ve insanlara öğretilerek, süreklilik kazanmasıyla günümüze kadar ulaştırılabilmiştir.

Çevremizde gördüğümüz her çiçek, yaprak ve üzerine basıp geçtiğimiz her ot, insan sağlığı yönünden son derece değerlidir. Onları iyice tanıyarak, değer vermemiz ve mutfağımızda yer vermemiz, sağlığımıza değerli destekler sağlayacaktır. Zira marifetullahın bu inceliğine dikkatleri çeken Bediüzzaman Hazretlerinin 32. Söz’de beyan ettikleri “Eğer bir çiçekte esmâyı okuyamıyorsan ve vazıh göremiyorsan; cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaşa et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zeminde yazılan esmâyı, vazıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını anlar, görürsün.” ifadelerinden sonra, 25. Lem’a’daki “Şâfi-i Hakim-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, her derde bir deva istif etmiş...” anlamlı ifadeleriyle, bu hakikate en güzel şekilde dikkatleri çekmiştir.

Geleneksel tıbbın yani fitoterapinin önemini anlayan modern tıp araştırmacıları, bitkilerin kimyasal ve farmakolojik yapılarını ve insan sağlığına olan desteklerini detaylarıyla izah etmeye yoğunlaşmışlardır. Terapötik (tedavi) ve profilaktik (koruyucu) sonuçların, bilimin ışığında ortaya çıkarılması insanlık adına çok sevindiricidir. Araştırmalarla faydaları anlaşılan bu nimetlerden bir kısmını anlatmaya çalışacağız.

ADAÇAYI: Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Solunum yolu hastalıklarında etkilidir.

ALIÇ: Kalp damarlarıyla ilgili şikayetler ve yüksek tansiyon hastalığında yaygın olarak kullanım bulmaktadır. Merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı, sindirim sistemi spazmlarını azaltıcı, kalp atışlarını yavaşlatıcı ve kabızlığı giderici etkileri mevcuttur.

AVAKADO: Çok kalorili, harika bir hücre koruyucudur, çünkü en iyi antioksidandır. Antioksidanlar hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatır ve kanseri önler. Protein bakımından en zengin olanıdır. Bol miktarda E vitamini de içerir. Bu vitamin kalp ve deriyi koruyarak, dolaşımı düzene sokar. Ayrıca potasyum ve B6 vitamini de içerir. Kadınlar açısından çok gereklidir.

CEVİZ: Kalp ve damar sağlığı için yararlı olduğu yeni bir araştırmayla daha ispatlanmıştır. Ceviz, kötü huylu kolesterol diye bildiğimiz LDL oranını azaltır. İspanyol uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre, öğünler sonunda yenen belli miktardaki ceviz, yağlı besinlerin damarlara zararı önler. Şeker hastalığında hem besleyici hem tedavi edicidir. Yaprakları kanı temizler ve kansızlığı giderir.

ÇAY: İyi bir idrar söktürücüdür. Hazımsızlıkları düzeltir. Ancak fazla tüketilen çay, bedende susuzluğa sebep olur. Pek çok kronik rahatsızlığın kaynağında susuzluğun olduğu unutulmamalıdır. Ölçülü şekilde içilmelidir. Şekersiz içilmesi tavsiye edilir. Günde 4-5 bardaktan fazla tüketilmemelidir.”1

Sağlıcakla kalın.

Dipnot:

1-Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Detoksu Keşfet, s.189-191 Alfa Yayınları 2012