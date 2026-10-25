Kâinatın yaratılış frekansları-1

Kâinatta yaratılan bütün varlıkların nizam ve intizam içinde, İlâhî matematik ve fizik kurallarıyla dizayn edildiği, gelişen bilimsel araştırmaların derinleşmesiyle, her geçen gün daha da netlik kazanmaktadır.

Yaradılışın en değerli meyvesi olan insan başta olmak üzere, canlı cansız bütün varlıklar, çok hassas bir denge hesabıyla esma nurlarının frekanslarını yansıtarak ilan etmeleri kanununun, kudretin icraatında hareket ettirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bütün varlık âleminin belli frekans ayarları çerçevesinde hareket ettiği gibi, farklı varlıkların da kendilerine takdir edilen frekanslarla zaman içinde akıp giden muntazam hareketlerini, kader çizgisinde sürdürmeye devam ederler.

Bediüzzaman Hazretleri (ra) 32. Söz’de yeryüzünü, yüzbinler canlı türünden nakışlarla dokunan bir halıya benzetirken: “Fakat şu haliçe hem hayattardır, hem intizamlı bir ihtizazdadır (titreşim-frekans). Her vakit nakışları kemal-i hikmet ve intizam ile tebeddül eder; tâ ki nessacının muhtelif cilve-i esmâsını ayrı ayrı göstersin.” buyurarak, ihtizaz yani rezonans kanunu ve frekans ayarlarını nazara vermektedir. Bütün yaradılış âlemlerinin vücuda gelmesinde frekans ayarları muntazam bir şekilde aksamadan işletilmektedir.

Kâinatın küçük bir bahçesi olan yeryüzündeki faaliyetlerde vazifelendirilmiş olan atomların değişim, dönüşüm ve hareketliliğini ifade eden tahavvülât-ı zerrat dahi “Nakkaş-ı ezelî’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyat-ı tekviniyenin hengâmındaki ihtizazâtı ve cevelanıdır.” (Sözler, s. 743.) tespitleriyle, frekans ayarlarının uyumuyla organize edilmiştir. Bu hassas frekans ayarlarının bir kısmı insanın davranış ve hayat tarzına emanet edilmiştir. Bu hassas nizamı, yaradılış kanunlarının dışına çıkarak nizam ve intizamı tahrip edebilmektedir.

Kâinattaki bütün varlık ve değerlerin değişik frekanslarda kendilerine özel titreşimleri bulunduğundan (ölçü birimi Hertz olarak) ayrı ayrı ölçülebilmektedir. Yaradılış frekansları normal değerlerinden saptırıldığında, programları altüst olur. Frekans ayarlarını dikkat çeken araştırmalarıyla derinleştiren elektrik-elektronik mühendisi Yasemin Akpınar, sırlar perdesini aralamaktadır. “Aslında bizim yapımız 432 Hertz ayarlı. Dünyanın kodu da 432 Hertze göre dönüş sağlar aslında. Frekans ayarlarımız bozulduğundan, ne yazık ki kıyamet dönemindeyiz bana göre. Çünkü ahirzaman. Bu dönem içerisinde o kadar çok negatif elektronik yayınlar, özellikle yiyeceğimiz hiçbir şey kalmadı, bana göre çöp. Dondurulmuş, içine bir takım maddeler konmuş bütün o yiyeceklerin içerisinde alabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bu gıdalar bizim zaten bedenî olarak beslenmemiz için gereken her şey negatif yönde etkilendiği için bedenin frekansını da bozuyor. Sağlıklı insan 60 ile 70 Hertz arasında sağlıklıdır. Onun altına düştüğünüz an, hastalıklar yukarı çıkmaya başlar ve korku frekansı 30 Hertz. Yani insanlar korktuğu zaman, frekans direkt aşağıya 30 Hertzeye çekiliyor.”*

Kâinattaki bütün varlıklarda olduğu gibi, dünyanın ve bütün insanların olumlu-olumsuz hareketleriyle etkilendikleri frekans ayarları hassas ölçülerle tanzim edilmiştir. Bozguncu düşünce ve davranışların, dünyanın ve insanların düzenli frekans ayarlarını bozarak, âlemin fesadına yol açtığı bilinmektedir. Güzel davranış ve pozitif düşüncelerin gelişerek yayılması, bozulan frekans ayarlarının yükselerek güçlenmesini sağlayacaktır. Çeşitli endüstriyel ve nükleer atıklar, kimyasal zehirler ve ahlaki bozulmalar sonucu sınırların aşılmasıyla, küresel dengenin bozulması sonucu frekans ayarları aşağılara kaymıştır. Bu kadar olumsuzluklar yetmiyormuş gibi, sağlıksız gıdalara yüklenen pestisit zehirlerinin yıkıcı sonuçlarıyla, insanın kirli elleri dünyanın eksenini kaydırarak erken bir kıyameti hızlandırmaktadır. Bu tehlikeli gidişin ümitli kurtuluş yollarını araştırmaya gayret edeceğiz. İnşaallah.

Sağlıcakla kalın.

*https://www.youtube.com/watch?v=pR8G4uedX-s&t=1802s