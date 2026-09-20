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20 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Kendine değer vermek üzerine-2

Feyzullah ERGÜN
20 Eylül 2026, Pazar
Sağlıklı ve dengeli beslenme için ayırdığımız zaman, kaybedilmiş bir zaman değildir.

Böyle bir beslenme, sağlıklı besinler tüketerek organizmaya daha kaliteli destek sağlayacağından, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşanabilecektir. Kaliteli besinlerin tüketilmesiyle, görünürde beslenme bütçesine fark yüklüyor olsa bile, aslında yaşanan hayat kalitesi bu farkı fazlasıyla karşılayacaktır. Zira, halk arasında yeri geldiğinde hatırlanan ve ibret alınması gereken “İnsan para kazanmak için sağlığını kaybediyor, sağlığını düzeltmek için de kazandığı parayı kaybediyor.” düşüncesi yol gösterici olmakla, destekleyici fikir vermektedir. 

Günümüzde tüketilen gıdaların büyük bir kısmının besleyici özellikleri bulunmadığı gibi, organizmaya yabancı, hücrelerin ihtiyacını karşılayamadığından birçok kronik hastalığın kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, hayat kalitesinin yükseleceği de fark edilebilecektir. Zira “Yediklerimizin, fizikî sağlığımız üzerinde önemli etkisi olduğu gibi, başka bir yararı daha var; kendinizi nasıl hissettiğinizi de etkiliyor. Sağlıklı beslenme biçimini seçenlerin çoğu, kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Enerjileri, ruhî durumları ve hafızaları gelişiyor. İş ve ev hayatında daha fazla motive ve üretken oluyorlar. Kendini iyi hissetmenin yararı para ile ölçülmez. Sağlığımızın, düşüncelerimizin, yediklerimizin ve hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzün bir sonucu olduğunu çoğunlukla unutuyoruz. İşte bu noktada bir bütün olarak hayat gayemizle bağımız kopuyor ve kendimizi sevmeyi unutuyoruz. Sağlıklı beden, sağlıklı akıl demektir ve sağlıklı beden daha fazla enerji ve güç demektir. Bazı kişiler, hasta bir bedeni sağlıklı yiyeceklerle beslemeye değmeyeceğini söylüyorlar. Biz ise, sağlıklı yiyecek ve düşüncelerin, daha sağlıklı bedene giden yol olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bu yatırıma değersiniz. “1 

Sağlıklı ve huzurlu yaşamanın, önemli şartlarından birisi de birbirine değer veren, seven ve sevilen dostlar topluluğunda yaşamanın önemi unutulmamalıdır. Sağlıklı ve samimi ilişkilerin geliştirildiği, birbirine yardımcı ve bilgi alışverişini devam ettiren bir topluluğun içinde yaşamak, hayat yolculuğunda güvenli yürümenin, kendisiyle ve başkalarıyla barışık yaşamanın sonucu ulaşılacak mutluluğun anahtarı olacaktır. Her nimetin değerini bilerek ve şükrünü eda ederek genişletilebilecek sevgi ve samimiyet dairesinde, yalnızca kendi hayatınızı değiştirmekle kalmaz, çevrenize de ışık tutabilirsiniz. 

Organizmanın sağlıklı yaşayabilmesinde gösterilecek ilgi, bilgi ve uygulamalar derecesine göre değer katacaktır. İnsanların büyük çoğunluğu nasıl beslenileceğini bilemediklerinden, hayatlarını kronik hastalıklar kıskacında sürdürmektedir. Beslenme bilgilerinin kaynağı reklâmlar, arkadaş çevresi, kulaktan kulağa yayılan ve sağlıklı olmayan uygulamalara dayanmaktadır. Kaliteli ve sağlıklı beslenme uygulamalarından uzaklaşarak, kolayımıza gelen ve içinde nelerin bulunduğu bilinmeyen ultra-işlenmiş gıdaların çokluğu ve kolaycılığı çerçevesinde, hücrelerin tanımadığı ürünlerle beslendiğimizi zannederek, açlık duygumuzu bastırma yolunu seçiyoruz. 

Beslenme probleminin çözümünde, günümüz insanlarının en çok zorlandığı aşama, evlerde yemek hazırlamanın, yorgunluk ve zaman yetersizliği bahane edilerek imkânsız hale getirilmesidir. Özellikle yemek hazırlanmasında isteksiz hale getirilen hanımların, aile halkının beslenmesini çeşitli basit çözümlerle geçiştirmeleridir. Oysa sevgiyle hazırlanarak, ailesi için kendi elleriyle pişirdiği yemeğin özenle sunulması, kendilerine ve ailesine verdiği değerin göstergesi olacağı gibi, sağlık ve mutluluğun kaynağı da olacaktır. Hangi kaynaklardan, nasıl ve hangi hijyen şartlarında hazırlandığı bilinmeyen gıdalarla beslenmenin sağlığı ne derece olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. Olumsuz şartlarda, besleyici değeri bulunmayan gıdalarla açlık duygusunun bastırılması, uzun vadede sağlığın dengesini bozduğunda, işte o zaman kaybettiğimiz nimetin değerini anlayabileceğiz.

Dipnot:

1. Louıse Hay, age. s.51

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