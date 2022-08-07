Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 6

Sağlıklı yaşam için gerekli olan nimetlerin depolandığı, ilahî övgüye mazhar olan zeytin tanelerinden faydalanmanın denenmiş şifa ve deva usullerinden bazılarının uygulanması, sağlığımıza güçlü destekler sağlayacaktır.

Yapılan bilimsel araştırmalar, zeytinyağındaki biyo-kimyasal maddelerin “Güçlü antioksidan, anti-kanser ve yangı giderici etkilerinin yanı sıra, sinir sistemini koruyucu ve damar tıkanıklığını engelleyici etkileri de var. Kalınbağırsak kanseri hücrelerine karşı etki gösterdiği de saptandı. Ayrıca bazı kanser hücrelerini hücre ölümüne (APOPİTOZ) sevk ettiği gösterildi. Hücresel yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı dejeneratif hücresel değişiklikler üzerindeki etkileri araştırılıp AKDENİZ diyetinin gençlik sırrı keşfedilmeye çalışılmış… oldukça kapsamlı ve ayrıntılı hücresel çalışmada, saf zeytinyağında bulunan, özellikle zenginleştirilmiş FENOLİK bileşiklerin hücre-içi aygıtları olan organellerde bir takım değişiklikler yaparak hem hücresel yapılanmayı hem de hücresel yaşlanmaya bağlı olan kanserleşme sürecini engellediği gösterilmiştir. Saf zeytinyağındaki aktif maddelerden dolayı tedavi altındaki meme kanserli hanımların bol bol soğuk sıkım sızma zeytinyağı tüketmesinde fayda var. Meme kanseri hücrelerinin METASTAZ yapma (uzak dokulara sıçrama) kabiliyetini de sınırladığı gösterildi. Zeytinyağının temel yağ olarak fazlaca tüketildiği bölgelerde meme, prostat, sindirim ve solunum sistemi kanserleri daha az oranda görülüyor. Kanser hastasına düşen, bu yağı en kaliteli ve saf şekliyle sofrasından eksik etmemek… Tabii ki, kanserden korunmak için sağlıklı insanların da, soğuk sıkım sızma zeytinyağı kullanmaya özen göstermeleri gerek. Zeytinyağının kanser hastaları için çok önemli bir faydası daha var; karaciğerin kimyasal maruziyetlerden gördüğü hasarı azaltıyor; çünkü KANSER HASTASI, çoğu zaman birçok yan etkisi olan ve bazıları toksik olabilen ilaçlara maruz kalıyorlar. Üstelik zeytinyağı, ilaç etkileşim riski de olmayan masum ve lezzetli bir doğal destek.”

Zeytinyağından yüksek derecede fayda sağlamanın yolu, yemeği yağsız pişirmek ve üzerine zeytinyağı ekleme yoluyla, çiğ kullanılmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır. Yemeklere hazırlanacak soslarda, sızma zeytinyağının içine kekik, kuru nane, sarımsak, acı biber, biberiye, sumak gibi baharatların ilave edilmesi birçok hastalığa karşı zengin bir C vitamini kaynağı olacağından şifa ve devaya vesile olacaktır. Sofrada çorbalara mutlaka zeytinyağı eklenmesi, çok faydalı bir uygulamadır. Sızma zeytinyağının, ev sirkesiyle karıştırılarak tüketilmesi, vücut sağlığına mucize destekler sağlar. Kişniş ve soğanın, zeytinyağında iyice karıştırılmasıyla hazırlanan deva SOLUNUM SİSTEMİ başta olmak üzere, diğer sistemlerdeki enfeksiyonlara karşı şifa kaynağı olur. Buruna damlatıldığında tıkanıklığı açar. Cilde sürüldüğünde besleyici, nemlendirici ve sağlıklı bir destek sağlar. Saç dökülmesini engeller.

Mucize gıda zeytinyağının, insan sağlığına verdiği destekleri geniş bir literatür araştırmasıyla sadeleştiren Dr. Penny STANWAY, günde en az 2 yemek kaşığı Naturel sızma zeytinyağı tüketilmesiyle Alzheimer hastalığı, artrit, astım, bağırsak kanseri, depresyon, diyabet, dolaşım yetersizliği, enfeksiyon hastalıkları, erken yaşlanma, göğüs ve mide kanserleri, hazımsızlık, kalp hastalıkları, kemik erimesi, obezite, parkinson hastalığı, sedef hastalığı, YAŞA BAĞLI ZİHİNSEL ZAYIFLAMA, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara karşı destek sağlayacağını, yapılan klinik ve laboratuvar araştırmalarına dayanarak ortaya koymuştur.

SAĞLICAKLA KALIN.