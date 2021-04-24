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24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Arısız bir dünya nasıl olurdu?

24 Nisan 2021, Cumartesi
Yediğimiz her 3 öğünden biri arılar vesilesiyle San'at ve hikmetle yaratan Cenab-ı Hakk tarafından bizlere ikram ediliyor.

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Peki, onların nesli tükenirse nelerden mahrum kalırız? Arılar, birçok ürünün sofralarımıza gelmesinde önemli bir vesile olarak tabiattaki yaratılış harikası sistemde vazifelendrilmiş.

Şöyle ki, çiçekli bitkilerin büyük çoğunluğu arılara ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde 25 binin üzerinde arı türü bulunuyor. Arılar, bitkilerin çiçeklerinden polen topluyor, yuvalarına taşıyor ve işliyor. Besin zincirinde bir nevi kilit rol oynuyorlar.

Peki, bu çalışkan ve bizlere yardımcı olarak vazifelendirilmiş dostlarımızın nesli tükenirse nelerden mahrum kalırız?

Doğrudan olmasa da arılar bu sebzelerin tohumlarının çoğalmasında kritik öneme sahip. Arılar giderse, binlerce bitkiyi de beraberinde götürecek.

Bu da milyonlarca insanın aç kalmasına sebep olacak. Arılar ayrıca et, süt ve diğer hayvansal ürünlerin üretimi için de gerekli. Çünkü çoğu hayvan yemi, tozlaşma için arılara bağımlı bitki ürünlerinden üretiliyor.

Kısacası arıların nesli tükenirse et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin üretimi de tehlikeye girer.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasfi Gencer, “Çiçekli bitkilerin ana tozlaştırıcısı arılardır. Böceklerin tozlaştırma servisi içinde payları çok yüksektir. Arılar, çiçekli bitkilerin yaklaşık yüzde 80’inin tozlaştırılmasından sorumludur, kritik önem taşıyan tozlaştırıcılardır. Çünkü dünyanın yüzde 90’ını besleyen yaklaşık 100 mahsul türünün (kültür bitkisinin) 70’i arılar tarafından tozlaştırılmaktadır” dedi.

Etiketler: kainat kitabı, arılar, nahl suresi, tefekkür
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