Bediüzzaman Van'da dualarla yad edildi - Nur Talebeleri Mevlidde buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden Van’a gelen Nur Talebeleri, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini geleneksel mevlid programında yâd etti.

HABER: NURSEZA PAKLAKOĞLU

Fotoğraflar: Muhammed Okur- Yeni Asya TV

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için 1967 yılından beri düzenlenen Van Mevlidi, bu yıl 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü icra edildi. Bediüzzaman Hazretlerinin Van'da bir dönem ikamet ettiği önemli mekânlardan Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen mevlid programına Türkiye'nin dört bir yanından iştirak sağlandı.

Mevlid programın açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahintürk gerçekleştirdi. Programda okunan Kur’ân-ı Kerîm, Mevlid-i şerif ve dualar başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiram'ın, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile Nur Talebelerinin ruhlarına hediye edildi.

Mevlidler uhuvvete vesile oluyor

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahintürk, bu tarz programların ittihad ve uhuvvete vesile olduğunu, Bediüzzaman'ın Yavuz Sultan Selim'e atfen aktardığı “İhtilâf u tefrika endişesi / Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni. / İttihadken savlet-i a’dâyı def’e çaremiz, / İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni" beytiyle vurguladı.

Şahintürk, en büyük gayemizin ittihad-ı İslâm olduğunu vurgulayarak İslâm devletlerinin maksatta ittifak etmesi gerektiğini, İslâmî cemaatlerin ittihad ve tesanüd içerisinde hareket etmesini bunun da başlangıcının en küçük bir evdeki ailenin de ittifakından geçtiğini söyledi.

Mevlidin 60 yıllık geçmişi var

"Risale-i Nur talebeleri vefatından itibaren Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini farklı şehirlerde yapılan mevlidlerle anmaktadır" diyen Şahintürk, şunları söyledi: "Bu mevlidlerin Bediüzzaman'ın hayatında iz bırakan Isparta, Van, Urfa gibi şehirlerde yapılması bir vefa borcudur. Van da hem Medresetüzzehra idealinin beşiği olması hem de Bediüzzaman'ın ilmî hayatının önemli çekirdeklerinin atıldığı bir şehir olması hasebiyle 1967'de yapılan ilk mevlidden bugüne 60 yıldır Bediüzzaman mevlidine ev sahipliği yapmaktadır. Davasında gösterdiği sadakat, sebat ve ihlâs vefatından 67 sene sonra bile insanların mevlidlere rağbet etmesine ve Bediüzzaman hâlâ hayattaymış gibi talebelerinin ve sevenlerinin teveccühüne mahzar olmaktadır."

Isparta Mevlidine davetlisiniz

Gelecekte yapılacak mevlitlerle ilgili bilgi veren Şahintürk, "Şu anda Yeni Asya Vakfı olarak Bursa, Van ve Isparta'da Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini anmak için mevlidler düzenlemekteyiz. Van Mevlidi organizasyonunda emeği geçen Yeni Asya Vakfı Van Temsilciliğine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor ve bütün vatandaşlarımızı 6 Eylül 2026'da Isparta'da yapılacak olan Isparta Mevlidine bekliyoruz."

Katılımcılardan birlik ve kardeşlik vurgusu

Van'daki Bediüzzaman Mevlidi'ne iştirak edenler, mevlidin uhuvveti, tesanüdü ve ittihad-ı İslâm fikrini kuvvetlendiren manevî bir buluşma olduğunu ifade ederek, geleneğin devamı için dua etti.

Yeni Asya Van Temsilcisi Ahmet Yaprak: Bu mevlid, geçmiş ile gelecek arasında kurulan manevî bir köprüdür. Bu mevlid, bir vefa buluşmasıdır. Bu mevlid, Kur'ân'a hizmet edenlerin kardeşlik sofrasıdır. 1967 yılında atılan bu güzel hizmet adımını bugüne kadar yaşatan bütün ağabeylerimize, fedakâr hizmet ehline ve katkı sunan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz.

Van basınının önde gelen isimlerinden Ümit Kayaçelebi: 1967 yılından bugüne Van'da düzenlenen bütün mevlidlere katıldım. İlk mevlide gelen Nur talebelerinin çoğu şu an aramızda değiller. Onları rahmetle anıyorum. Onlar çok çile çektiler. Karakollar, mahkemeler gördüler. Bizim kadar rahat değildiler. 60 yıl sonra bu mevlide bir daha gelebildiğim için çok şükrettim biraz da hüzünlendim. 2026'da 1967'yi anımsamak çok güzel. 60 senedir bu mevlidi organize eden Yeni Asya Vakfı'ndan ve Yeni Asya cemaatinden Allah razı olsun.

Abdülkerim İlban: Allah bu mevlidi birlik ve beraberliğe vesile kılsın. İnşallah bizim bu mevlidimiz İslam kardeşliğinin güçlenmesine vesile olacaktır. Ümidimiz odur ki inşallah dünyaya huzur ve barış gelecek.

Şemseddin Çakır: Bu mevlid alem-i İslâm'ın mukadderatı ile ilgili bir mevliddir. Mevlid kelimesi mana itibariyle "şahsın doğumu" anlamına gelse de ben bu mevlide bir fikrin bir dinamizmin bir ilim ve irfan mektebinin kuruluşu olarak bakıyorum. Van'ın birçok yönden hususiyeti var. Van Valisi Tahir Paşa, Bediüzzaman'ı davet ederek vilayet kütüphanesini Üstad’a emanet ediyor. Üstad burada 90 tane kitabı okuyup ezberliyor. Medresetüzzehra ideali için İstanbul'a Van'dan gidiyor. Horhor Medresesi de Van'da kurulmuştur. Bu sebeple Van'da mevlid düzenlenmesi ziyadesiyle mühimdir.

Tarık Söylemezoğlu: Bu benim Van'a ilk gelişim. Bediüzzaman Mevlidine gelip burada kardeşleri, ağabeyleri görmek bizim için çok mutluluk verici. Bediüzzaman Hazretlerinin Van'dan Burdur'a sürgününün yüzüncü yılı olduğunu düşünürsek, Üstad buradan yüz yıl önce ayrılmış. Ancak bugün talebeleri yüz yıl sonra burada onu anıyor. Üstad'ın artık eserleri bütün dünya dillerine çevrilmiş ve dünyada herkes okuyor. Mevlidin bu coğrafya için hayırlara vesile olmasını ümit ediyoruz, emeği geçenlere teşekkürler.

Misbah Eratilla: Van'ın Bediüzzaman Hazretleri için önemli olmasının sebeplerinden biri şudur ki; Bediüzzaman dünyaya Van'dan tanıtıldı. Yani bütün temellerini burada aldı. Van'da geçirdiği yıllar boyunca hem fen ilimleri hem de din ilimleri konusunda okumalar yaparak ilmî temelleri attı. Fakat Bediüzzaman yalnız Van için değil, bütün dünya için önemli. Bediüzzaman Van'dan birinci çıkışında İstanbul'a gitti. İçine düştüğü karmaşada bütün yüzyıla ışık tutacak Divan-ı Harb-i Örfî gibi eserleri üretti. Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu fikirler ve bilhassa Medresetüzzehra, bütün bölgeyi, Rusya'yı, İran'ı da içine alacak kadar büyük bir projedir. Bütün coğrafyanın hastalıklarına şifa olacak niteliktedir. Bediüzzaman o zaman anlaşılmadı, geç kalındı. İnşallah tekrar geç kalınmaz ve barış ortamı tesis edilir.