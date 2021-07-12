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13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Bir çuval altına değişilmeyen yayla

12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:00
Giresun’da 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, gölü, otantik yayla evleri ve bakir kalmış tabiî güzelliğiyle İlahi San'atın tecellileriyle hayran bırakıyor. Anlatılana göre yayla sakinleri yaylalarını ‘bir çuval altın’a değişmemiş.

Ziyaretçilerini, yemyeşil çayırların ortasındaki gölüyle kendisine hayran bırakan Gölyanı Yaylası’nın sakinleri, hayvanları ile köyden buradaki evlerine göç etmeye Mayıs ayında başlıyor. Bir süre buradaki evlerinde konaklayan vatandaşlar, ardından daha üst rakımdaki yaylalara göç ediyor.

Yeni yapılaşmaya müsaade edilmeyen ve yaylacıların daha çok yaylaya giderken ya da dönerken geçici barınma alanı olarak kullandığı Gölyanı Yaylası’ndaki ahşap evler, ortama ayrı bir güzellik katıyor.

“TURİZME AÇILSIN, AMA”

Yapılaşma olmamak kaydıyla yaylanın turizme açılmasını istediklerinin altını çizen İbaş, şöyle devam etti: “Gölyanı’nın doğasının yapılaşmayla bozulmasını kimse istemiyor. Turizme açılsın, ama doğallığının kaybolmasını kesinlikle istemiyoruz. İster ahşap, ister başka bir şeyden olsun yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. İnsanlar oraya 4-5 katlı otel yapılacağını zannetmesin. Belki küçük, gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yer yapılabilir, bunu da ‘belki’ diyorum, gerekli yerlerin izin vermesi şartıyla.”

İbaş, daha önce Gölyanı Yaylası’nda kaçak yapılaşmalar olduğuna işaret ederek, iki yıl önce 30 civarında evin ilgili kurumların ekiplerince yıkıldığını aktardı. Başkan İbaş, her yıl yaylada izinsiz yapı inşa etmeye çalışanlar olduğunu ancak bunlara kesinlikle müsaade edilmediğini sözlerine ekledi.

“BİR ÇUVAL ALTINI ÖNÜME KOYSANIZ BURAYI VERMEM”

Gölyanı Yaylası’na hayvanlarını otlatmak için gelen Cemile Okur, “Sonbaharda tekrar buraya dönüyoruz. Burası bizim için çok önemli. Her şeyi doğal, buraya geldiğimizde içimiz huzur doluyor. Bir çuval altını önüme koysanız burayı vermem” diye konuştu.

Okur, bazı kişilerin yaylaya izinsiz ev yapmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Her yere ev yapılırsa doğal ortam çirkin olur. Yapılanlar yıkıldı, daha da artık yaptırmıyorlar. Çayırda ev olur mu? Olmaz. Bir sene içinde yaptılar, bir saatte evler yıkıldı. Vatandaşa da masraf oluyor, hiç yapılmasa en baştan daha iyiydi”

Yaylada hayvanlarını otlatan 70 yaşındaki Hasan Okur ise 5 yaşından beri her yıl Gölyanı Yaylası’na geldiğini söyledi. Yaylanın tabiî güzelliğinin hiçbir zaman kaybolmasını istemediklerini belirten Okur, “Otel veya başka bir şey yapılmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Gölün temizlenmesi söz konusu, onu yaparlarsa güzel olur. Bu doğayı nereye gidersen git bulamazsın. Buranın korunması için alınan her karar için sevinçliyiz” dedi.

‘KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN”

Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı’nın, 13 Mayıs 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanan “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilân edilmesine ilişkin karar, yaylanın tabiîliğinin korunması adına yöre halkını sevindirdi. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, Gölyanı Yaylası’nın Karadeniz’in el değmemiş bakir noktası olduğunu söyledi.

Yaylanın, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilân edilmesinin, istedikleri bir karar olduğunu belirten İbaş, “Yayla sit alanı vasfını koruyor, kesinlikle yapılaşmaya müsaade edilmiyor” dedi. İbaş, herkesi Gölyanı Yaylası’nı görmeye dâvet ederek, “İnsanlar ziyaret ettiklerinde bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar” diye konuştu.

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