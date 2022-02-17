Bursa nurlandı... Gençler okumak için Bursa’da buluştu

Ankara’daki üniversitelerde okuyan gençler, Bursa’da düzenlenen okuma programına katıldı. “Program çok verimli geçti” diyen gençler okuma buluşmalarının devamını istedi.

Şükrü Kalı - BURSA

sukrukali@gmail.com

Geçtiğimiz hafta Ankara’da farklı dershanelerde kalan üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek ortak bir program yaptık. Bursa’da yaptığımız program, bizim için uzun bir pandemi arasından sonra katıldığımız ilk programdı. Bazı kardeşlerimiz için ise hayatlarında katıldıkları ilk okuma programını oluşturuyordu.

Bursa’ya giderken yolumuzun üzerindeki dershanelere uğrayıp oradakilerle de tanışmak istiyorduk. İlk olarak Eskişehir’e uğradık. Eskişehir’deki ağabeyler, çok cömert ve samimî karşıladılar. Derse katıldık, ağabeyler ile hasbihal ettik. Çok sıcak bir ortam vardı.

Bursa’da başladığımız program muzakereli dersleriyle, okumalarıyla, gezileriyle hepimiz için çok güzel bir deneyim oldu. Meselâ ilmihali, sosyal hayatı içerisinde barındıran ‘takva’ bahsi, kuantum fiziği ile harmanlanan zerre bahsi, DNA ile irtibatlanan Mesnevî-i Nuriye dersleri çok dikkat çekiciydi.

Program sürerken Tevfik Boz Ağabeyimizin dâvetiyle Gemlik’e günübirlik ziyarette bulunduk. Gittiğimiz mevsim kış olmasına rağmen denizin kenarında olduğu için ılıman, hoş ve sıcak bir ilçe olan Gemlik’in cemaati de çok sıcakkanlı idi. Tevfik Ağabey ve ziyaretimize gelen üniversiteye hazırlanan kardeşlerimizde bunu fazlası ile gördük ve kardeşlerimize üniversiteliler olarak deneyim paylaşımında bulunup rehberlik ettik.

Diğer taraftan Bursa okuma programları için çok güzel bir şehir. Kayak merkezi, gezi yerleri, tarihi dokusu çok cezbedici bir yapısı var.

Osmanlı Devleti’nin 39 yıl başşehri olan Bursa, bu yönü ile birçok tarihî mekânı da içinde barındırıyor. Okuma programından kalan boşluklarda, Ulu Camii, Tophane, Yeşil Türbe... vb. yerleri ziyaret etme fırsatımız oldu.

Programı düzenleyen ağabeylerimize, Bursa cemaatinin yoğun ilgisine ve bize tattırdıkları mükemmel lezzetlerden dolayı Halil Ağabeye teşekkür ederiz. Bizim için fazlasıyla istifadeli geçen bu program ile alâkalı diğer kardeşlerimizinde intibaları şu şekilde:

Safa (ODTÜ):

Muhabbet ve kaynaşma açısından çok gerekliydi ve muazzam etkili oldu. Etkinlik fazla programın muhtevası hafif kaldı, fakat aşırı yoğun olsaydı da program sonrasında ara vermeye uzaklaşmaya sebep olabilirdi, tam kararında bir programdı. Bursa cemaatine ilgi alâka ve samimiyetlerinden ötürü teşekkür ederim.

Erkam (Hacettepe Ü.):

Bu tarz programlar genç arkadaşların özellikle cemaati yeni tanıyan arkadaşlar açısından oldukça faydalı. Günümüzde genç neslin din denildiğinde aklında, dünya hayatından soyutlanmış bir kişi profili oluşmaktadır. Bu açıdan İslâm’a olan önyargı, dünyanın cazibesinin de etkisiyle giderek artmaktadır. Yapılan program ile bu önyargı kırılmış ve katılan kişilerin belki de ahiret hayatlarının kurtarılmasına vesile olunmuştur. Bu açıdan hem maddî hem de manevî anlamda oldukça dolu ve güzel bir programdı. Devamını daha büyük çerçevede gerçekleşmesini isterim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Murat (Gazi Ü.):

Programda kardeşlerimle daha iyi bir bağ kurdum. Gezerken öğrendik, başka şehirden kardeşlerle tanıştık, disiplinli bir çalışma şekli gördük.

Ömer Faruk (ODTÜ):

Okuma programları, diğer mahallerdeki kardeşlerimizle daha samimî olmak için bir fırsat oluyor. Hayatımızdaki meşguliyetlerden uzaklaşıp Risale-i Nurlar ile meşgul olma fırsatı veriyor bize. Anlayamadığımız ve merak ettiğimiz konuları öğrenmek için güzel bir ortam sunuyor. Bu programda da bunların tamamını dolu dolu yaşamak nasip oldu.

Emin (AYBÜ):

Bu tarz programlar hem tanıdığımız arkadaşlarla farklı mekânlarda da beraber olmayı sağladığı için hem de yeni kardeşlerle tanışma fırsatı sunduğu için uhuvvet ve güven solumak bakımından çok verimli oluyor. İlk defa katıldım bir okuma programına ve bundan sonra da katılmayı çok isterim. Bursa olur, Eskişehir olur bir başka mekân olur. Bundan sonra hep katılırım inşallah. Çok iyi geldi bu program bana.

Mehmet Akif (Gazi Ü.):

Okuma programı bol içecekli olmalıdır. Çünkü okuma yapmak ve derslere katılım beyni yoğun şekilde çalıştırıyor. Bu açıdan gayet iyiydi programımız. Şahsî okumalar gerçekten verimli geçti bu sayede.