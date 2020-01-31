Gençlerimiz uyuşturucudan ölüyor

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, uyuşturucu kullanımında görülen artış ve buna bağlı olarak yaşanan can kayıplarını Meclis gündemine taşıdı.

Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

İşsizlik, yoksulluk ve eğitim oranlarının düşmesinin gençlik üzerinde madde kullanımını arttırdığını vurgulayan Bingöl, “İşsizlik ve gelir düşüklüğünün sebep olduğu psikolojik travmalar, gençliği madde kullanımına itmektedir. Bu sebeple, özellikle son 17 yılda eğitim ve ekonomik alanda yaşanan krizler gençlerin intihar oranlarını ve uyuşturucu madde kullanımlarını arttırmaktadır. İşsiz, parasız kalan ve eğitim kalitesi günden güne eriyen gençler, geleceksizliğe mahkûm edilmektedir” dedi.

Çok yönlü bir sorun

İşsizlik, yoksulluk ve eğitimsizliğin uyuşturucu kullanımını arttırdığını belirten Bingöl, “Uyuşturucu çeteleri artık Türkiye’nin bütün kentlerine sızdı. Bunun için vatandaşlar yoğun bir mücadele veriyorlar. Uyuşturucu ile mücadele de iktidar da üzerine düşeni yapmalı. Sadece cezaların arttırılması değil; işsizliğin ve yoksulluğun bitirilmesi gerekiyor. Sağlam bir eğitim zeminin önemi çok büyük. Uyuşturucu sorunu çok yönlü bir sorun. Hem denetim hem de ekonomik ve sosyal politikaların buna göre düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Ankara - Recep Gören