10 ton kokaine 10 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve adliyeye götürülen 12 şüphelinin hakimlikteki sorguları tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. AA

