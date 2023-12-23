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23 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

6 askerimiz daha şehit oldu

23 Aralık 2023, Cumartesi 22:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberini verdi.

Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Yüreğimiz yine yandı: 6 şehit

Irak’ın kuzeyinde, PKK tarafından yapılan saldırıda 6 askerimizin şehit edilmesi bütün Türkiye’yi yasa boğdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde, PKK tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgileri aktardı: “Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim.” MSB tarafından yapılan ilk açıklamada Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda üç askerin şehit olduğu ve dört askerin de yaralandığı belirtilmişti. Yapılan ikinci açıklamada ise yaralı askerlerden üçünün kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir” ifadelerine de yer verildi. 

 

AA

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