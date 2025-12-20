ABD Kongresi’nde ‘İmamoğlu’ tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Jamie Raskin, Amerikan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunu gündeme taşıdı.

Karar’ın haberine göre Raskin, İmamoğlu’na yönelik uygulamaları “demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik açık bir ihlal” olarak nitelendirerek derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. İstanbul’un 16 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğunu ve demokrasi adına güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Raskin, halkın İmamoğlu’nu üç farklı kez belediye başkanı olarak seçtiğine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda doğrudan İmamoğlu’na seslenen Jamie Raskin, ABD Kongresi’nin süreci yakından izlediğini vurguladı. İmamoğlu ailesine iyi dileklerini ileten Raskin, “Sizin serbest bırakılmanızı görmek için çalışıyor ve bunu talep ediyoruz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 369

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.