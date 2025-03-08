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8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi

08 Mart 2025, Cumartesi 11:16
İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianame üzerindeki incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti iddianamenin kabulüne karar verdi.

 

Özer'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik askeri operasyonlar ve belediyelerin bütçelerinden örgüte maddi destek sağlanmasının kayyum uygulaması gibi diğer yöntemlerle akamete uğratıldığı ifade edilen iddianamede, örgütün yeni strateji geliştirmek zorunda kaldığına dikkati çekiliyor.

Şüpheli Özer'e yönelik yapılan iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtlarına değinilen iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi veriliyor.

İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak ile Esenler'deki bir evde görüşerek terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılıyor.

Yine burada örgütün güncel KCK yürütme konseyi üyeliğini yürüten Zübeyir Aydar ile görüntülü konuşması sırasında Kavak'ın, Özer'i "Değerli bir dostumdur, bizdendir, aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir." şeklinde tanıttığını dile getirdiği bildiriliyor.

Görüntülü görüşmeden sonra Kavak'ın, Özer'e kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinde bulunan gençlerin bir kısım maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para talep ettiği, şüpheli Özer'in de iş adamı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği gizli tanığın ifadesinde yer alıyor.

Birkaç gün sonra Özer'in Kavak'ın evine gelerek yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini belirten gizli tanık, ifadesinde kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlattı.

Gizli tanığın ifadesinde, bu para ile Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiği, paranın bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verildiği belirtildi.

Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği ifade edilen iddianamede, Özer'in siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiğine dikkati çekildi.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği kaydediliyor.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kur ile 1 milyon 289 bin 480 lira para girişi olduğu da belirtiliyor.

İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu anlatılarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

AA

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