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13 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Air India uçağı bomba ihbarı sebebiyle acil iniş yaptı

13 Haziran 2025, Cuma 18:59
Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden "Air India" uçağı, bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı.

​​​​​​​India Today'in haberinde dünkü kazada çok sayıda kişinin ölmesine neden olan uçağın ardından "Air India"nın, bir şanssızlık daha yaşadığı belirtildi.

Phuket Adası'ndan Yeni Delhi'ye giden uçağın, bomba ihbarının ardından kalkışından kısa süre sonra acil iniş yaptığı bildirildi.

Uçaktaki yolcuları tahliye eden yetkililerin, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadığı kaydedildi.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin öldüğünü, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

AA

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