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13 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

'Uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon'

13 Haziran 2025, Cuma 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İsrail'in, Gazze başta olmak üzere bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşıdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir 'dur' demelidir."

"Dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz"

Erdoğan, Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgeyi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Orta Doğu'da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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