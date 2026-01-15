Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grubu’nun grup toplantısında konuştu. Babacan, “Bu ülkede, dindar kimliğine sürekli vurgu yapan bir iktidar döneminde; hukuksuzluk, adaletsizlik arttı.

Müslümanlığı dilinden düşürmeyen bir iktidar döneminde; ehliyet, liyakat ilkeleri terk edildi. Dindar bir nesil hedeflediğini söyleyen bu iktidar döneminde; memlekette yolsuzluklar arttı, neredeyse kurumsal hale gelmedi mi? Ben şimdi iktidardakilere seslenmek istiyorum: Sizin çevrenizde iyi insanlar azalmış olabilir; Etrafınıza bir menfaat şebekesi de öbeklenmiş olabilir. Ancak hiç merak etmeyin. Endişeniz olmasın. Bu ülkede kul hakkına girmemek için kılı kırk yaran nice Müslümanlar var” dedi. ANKARA - MEHMET KARA

