"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı

15 Ocak 2026, Perşembe 13:18
Bakaya durumuna düşmesi nedeniyle 2023-2025 yılları arasında 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası kararı verildi ve toplam 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Milli Savunma Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesiyle Türkiye genelinde son 5 yıl içerisinde bakaya kalan yükümlü sayısını sordu.

 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yazılı soru önergesine verilen yanıtta, askerlik hizmetine ilişkin iş ve işlemlerin Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanların bakaya durumuna düştüğü ve bakaya olan yükümlülerin müracaatlarında derhal silahaltına alındığı belirtilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Bakaya yükümlü sayıları günlere sari olarak değişkenlik göstermekte olup son 5 yılın ortalama bakaya kalan kişi sayısı 45 bin 447'dir. Askeralma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bakaya sayılarının düşüş eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bakaya durumunda bulunan yükümlülerin yüzde 1'i 1929-1950 doğumlu, yüzde 76'sı 1951-2000 doğumlu ve yüzde 23'ü 2001-2005 doğumlu olan kişilerden oluşmaktadır. 2023-2025 yılları arasında bakaya durumuna düşmesi nedeniyle 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası kararı ile 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlığımızca yoklama kaçağı ve bakaya sayıları günlük olarak takip edilmekte, yaş, memleket ve yurt dışında ikamet ve benzeri faktörlerle birlikte değerlendirilmektedir. Bakaya durumuna düşen yükümlüler sisteme kaydedilerek kolluk kuvvetleri tarafından aranmakta ve yükümlülere bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. "

AA

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tayland'da inşaat vincinin bazı parçaları yola devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    'Emeklilerden korkuyorsunuz'

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    Başakşehir'deki kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

    Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması başladı - İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    Direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi

    ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alıyor

    AP milletvekilleri: AB-ABD ticaret anlaşması süreci askıya alınsın

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'e karşı birlik çağrısı

    ABD’den vatandaşlarına “derhal İran’ı terk edin” çağrısı

    ABD ile İran arasında kritik temas

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası
    Genel

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı
    Genel

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
    Genel

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor
    Genel

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık
    Genel

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir
    Genel

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'
    Genel

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.