ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Cezaevleri ıslahhane olmalı

12 Ocak 2026, Pazartesi 09:26
Cezaevinden çıkanların yaklaşık yüzde 45’inin yeniden suç işlemesi, cezaevlerinin ıslahhane olarak yapılandırılmasını zorunlu hale getiriyor.

Cezaevlerinin toplumu suçtan koruma işlevini ne ölçüde yerine getirdiği yeniden sorgulanıyor. Yeni infaz sistemi kapsamında Adalet Bakanlığı, hapis cezasına alternatif yaptırımların artırılmasını ve denetimli serbestliğin yeniden yapılandırılmasını öngören bir yol haritası hazırladı. Cezaevinden çıkanların yaklaşık yüzde 45’inin yeniden suç işlemesi sebebiyle, sistemin odağı rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma olacak. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği yeni infaz sistemi çerçevesinde Adalet Bakanlığı eylem planı hazırladı. Bu kapsamda, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilerek, suç-yaptırım-infaz dengesinin iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacak.

Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor

Adalet Bakanlığı kaynakları, “İnfaz rejiminde asıl amaç suçluyu topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40’ı-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin tüm sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi. 

Haber Merkezi

