Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Davana sahip çıkacağız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, KKTC'nin merhum cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefat yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Uysal mesajında şunları söyledi: "Kıbrıs'ta Milletimizin varlık mücadelesinin, hak ve hürriyet mücadelesinin liderlerinden, Kıbrıs Türklerinin haklarını hem sahada hem masada canı pahasına savunan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ı vefatının 14. Yıldönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. Verdiği mücadelenin mahiyetini ve kıymetini bilerek Kıbrıs Davasına sahip çıkacağız. Ruhu şad olsun." ANKARA - MEHMET KARA

