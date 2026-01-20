Demokrat Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Şerif Akay: Terörsüz Türkiye hakikî demokrasi ile olur

Demokrat Parti Mardin İl Başkanlığı’na görevine gelen Mehmet Şerif Akay, “Terörsüz Türkiye” sürecini değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye’nin, birkaç şahısla pazarlık yapmakla ya da terör örgütlerini meşrulaştırmakla sağlanamayacağını söyleyen Akay, “Terörsüz Türkiye; hak, hukuk, adalet ve tam demokrasi ile olur. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi: ‘Hürriyet odur ki, kimse kimseye tahakküm etmesin; herkes meşru dairede şahane serbest olsun…. Hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve te’dibden başka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şahane serbest olsun. (Hutbe-i Şamiye)) Yani hakikî demokrasiyle olur. TBMM’de sivil ve adaletli bir anayasa yapılmasıyla, Avrupa Birliği Kopenhag Kriterleri’nin eksiksiz uygulanmasıyla olur. Bu şartlar yerine getirildiğinde, silahlı yapılar anlamsızlaşır. Aksi hâlde yalnızca silahlı kişilere af çıkarmak kalıcı bir çözüm olmaz. TBMM’de hak, hukuk ve adalet temelinde çözümler üretilirse, terör örgütleri silah bırakmak zorunda kalır” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - ADNAN SOLMAZ