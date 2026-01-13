"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

13 Ocak 2026, Salı 18:41
Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın, “Yeniden bu toplumda ‘dindar olan insan iyidir’ yargısını güçlendirmek zorundayız” sözlerine, “Bu algıyı kim bozdu?” tepkisi geldi.

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın, toplumda “dindar olan insan iyidir” algısının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini savunan sözleri tepki çekti. Açıklamaya, “Bu algıyı kim bozdu?” sorusuyla karşılık verildi. T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, “Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın “yeniden bu toplumda ‘dindar olan insan iyidir’ yargısını güçlendirmek zorundayız” sözlerinde kastedilen “yargı” mı, “algı” mı belli değil ancak şu gayet açık: Bilal Bey, babası adına bir kampanya yürütüyor ama bana sanki iyi düşünülmemiş bir kampanya gibi gelmeye başladı bu. Bilal Bey, bu cümleyi kurmadan önce bu konuyu ne kadar düşündü bilemiyorum tabiî ama kendisine şu soruyu sormuş olsaydı, muhtemelen bu konuya girme fikrinden vazgeçerdi: Bu toplumda “dindar insan iyidir yargısı” neden eskisi kadar güçlü değil?” ifadelerini kullandı.

“Problem algıda mı, yaşayışta mı?”

Karar Gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert ise, “Toplumda ‘Dindar olan insan iyidir’ yargısı ne zaman güçlüydü? Ne zaman zayıfladı? Mesela, dindar olduğunu söyleyen insanlar iktidara geldikten sonra zayıflamış olabilir mi? “İyiliklerin kaynağının Müslümanlardan geldiği algısının toplumda kesin şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.” Bu ‘yargı’dan veya ‘algı’dan mı müştekiyiz yoksa ‘olgu’dan mı? ‘İyiliklerin kaynağının Müslümanlardan geldiği algısı’nı kendimizi değiştirerek mi, ıslah ederek mi yerleştireceğiz. Artık yolsuzluk yapmayarak, ehliyete liyakate önem vererek, yetim hakkı yemeyerek, insanlara adaletle, merhametle muamele ederek… Yoksa yoksa toplumu yaptıklarımızın adalete, liyakate, ehliyete, hakkaniyete uygun olduğuna ikna ederek mi? Yani biz doğruyuz, siz yanlış algılamışsınız mı? Düştüğümüz yerden kalkacak mıyız? Yoksa düşmedik, ayakta mıyız?” diye sordu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran’da bilanço ağırlaşıyor

    Sert yaptırımlar istedi - İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Davana sahip çıkacağız

    Özel: Mutabakat masada olsun

    Suriye SDG’ye sert karşılık verecek

    Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    Texas'da ana su borusu patladı: 100 binden fazla kişi susuz kaldı

    2026 yılı fitre miktarı açıklandı

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var

    Kiracı olmak artık lüks tüketim

    Emeklilere ‘lütuf’ değil, alın terinin karşılığını verin

    Toplum ‘güven’ istiyor

    Çalışan emekli sayısında rekor artış

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    2026 yılı fitre miktarı açıklandı
    Genel

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?
    Genel

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada
    Genel

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek
    Genel

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti
    Genel

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı
    Genel

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.