Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın, “Yeniden bu toplumda ‘dindar olan insan iyidir’ yargısını güçlendirmek zorundayız” sözlerine, “Bu algıyı kim bozdu?” tepkisi geldi.

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın, toplumda “dindar olan insan iyidir” algısının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini savunan sözleri tepki çekti. Açıklamaya, “Bu algıyı kim bozdu?” sorusuyla karşılık verildi. T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, “Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın “yeniden bu toplumda ‘dindar olan insan iyidir’ yargısını güçlendirmek zorundayız” sözlerinde kastedilen “yargı” mı, “algı” mı belli değil ancak şu gayet açık: Bilal Bey, babası adına bir kampanya yürütüyor ama bana sanki iyi düşünülmemiş bir kampanya gibi gelmeye başladı bu. Bilal Bey, bu cümleyi kurmadan önce bu konuyu ne kadar düşündü bilemiyorum tabiî ama kendisine şu soruyu sormuş olsaydı, muhtemelen bu konuya girme fikrinden vazgeçerdi: Bu toplumda “dindar insan iyidir yargısı” neden eskisi kadar güçlü değil?” ifadelerini kullandı.

“Problem algıda mı, yaşayışta mı?”

Karar Gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert ise, “Toplumda ‘Dindar olan insan iyidir’ yargısı ne zaman güçlüydü? Ne zaman zayıfladı? Mesela, dindar olduğunu söyleyen insanlar iktidara geldikten sonra zayıflamış olabilir mi? “İyiliklerin kaynağının Müslümanlardan geldiği algısının toplumda kesin şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.” Bu ‘yargı’dan veya ‘algı’dan mı müştekiyiz yoksa ‘olgu’dan mı? ‘İyiliklerin kaynağının Müslümanlardan geldiği algısı’nı kendimizi değiştirerek mi, ıslah ederek mi yerleştireceğiz. Artık yolsuzluk yapmayarak, ehliyete liyakate önem vererek, yetim hakkı yemeyerek, insanlara adaletle, merhametle muamele ederek… Yoksa yoksa toplumu yaptıklarımızın adalete, liyakate, ehliyete, hakkaniyete uygun olduğuna ikna ederek mi? Yani biz doğruyuz, siz yanlış algılamışsınız mı? Düştüğümüz yerden kalkacak mıyız? Yoksa düşmedik, ayakta mıyız?” diye sordu.