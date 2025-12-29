Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi.

NTV'de yer alan habere göre İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası, istinaf mahkemesine taşındı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

Daire, sanığın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Dairenin, dava dosyasına yönelik incelemesi devam ediyor.

Altaylı, YouTube kanalındaki sözleri nedeniyle cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla yargılanmıştı.

Altaylı, yargılama sonunda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

KARAR DURUŞMASI 26 KASIM'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan salonda görüldü.

Savunmasını yapan Altaylı, mahkemeden beraatini talep etti. Savcılık ise sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Altaylı “Örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok.” dedi, emsal kararlarda daha ağır sözler için beraat kararları verildiğini vurguladı.

ALTAYLI'YA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutukluluğun devamına gerekçe olarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve kaçma şüphesini gösterdi.

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyordu.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydediliyordu.

İddianamede, müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılıyordu.

Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği ifade ediliyor.

İddianamede Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması isteniyordu.

ALTAYLI İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı olmadığını öne sürmüştü.

Altaylı, bir araştırma şirketinin anket yaptığını, kendisi de bunun sonuçlarını sosyal medya kanalındaki yayınında paylaştığını söylemişti.

Yayınında bu konuyla ilgili Altaylı, Türk halkının Tanzimat Dönemi'nden bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söylediğini dile getirmişti.

Altaylı, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, eski dönemde padişahların dahi eleştirildiğini ifade ettiğini anlatmıştı.

Bu sözlerin aynıları ya da benzerlerinin başkaları tarafından da söylendiğini iddia eden Altaylı, "Burada kesinlikle Cumhurbaşkanı'na tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihi bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasında şahsım sorumlu değildir." beyanında bulunmuştu.

Savcılığa USB bellekte 3 dakikalık video sunduğunu belirten Altaylı, "Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bunların kesilerek, anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur." ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait YouTube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve 22 Haziran'da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

3 Ekim'deki ilk duruşmada savunma yapan Altaylı "Ben ortada bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Hayatımda kimseyi tehdit etmedim. Konuşmamın 10-15 saniyelik bir kısmı gündeme getirildi." iddiasında bulunmuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım'a ertelemişti.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli de getirilmişti.

ALTAYLI HAKKINDA BİR SORUŞTURMA DAHA

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla da soruşturma başlatılmıştı.