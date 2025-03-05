Güleçyüz’e hapis cezası

Yayınladığı X mesajı sebebiyle yargılanan yazarımız Kâzım Güleçyüz'e İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme 5 yıllık denetim süresince yeni bir suç işlememek kaydıyla hükmün ertelenmesine karar verdi. Güleçyüz'ün avukatları, karara itiraz edeceklerini açıkladılar.

Sosyal medyada yazdığı bir mesaj sebebiyle yargılanan yazarımız Kâzım Güleçyüz'ün davasına dün Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'nda devam edildi. Mahkeme Güleçyüz'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kararı değerlendiren yazarımız Güleçyüz, şöyle dedi: "Taziye davasında karar: 1 yıl 3 ay hapis, ama hükmün açıklanması geri bırakıldı; 5 yıllık denetim süresinde yeni “suç” işlemezsek hüküm kalkacak, aksi hâlde açıklanacak. Gözdağı niteliğinde bir karar. İtiraz edeceğiz. İnanıyoruz ki, hak yine yerini bulacak." İstanbul - Yeni Asya

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