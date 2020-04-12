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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İletişim Başkanlığı: Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir

12 Nisan 2020, Pazar 23:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir." denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. 

Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Süleyman Soylu'nun, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletin takdirini kazandığı belirtildi. 

Terör örgütlerinin ülkedeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Bakan Soylu'nun yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. 

Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

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