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5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Plastik kirliliği küresel bir kriz haline geldi

04 Haziran 2025, Çarşamba 15:57
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla plastik kirliliğini azaltmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, 5 Haziran'ın Türkiye'de Çevre Haftası'nın ilk günü olarak kutlandığı ve plastik kirliliğinin ekosistemleri tehdit eden küresel bir kriz haline geldiği belirtildi.

 

Dünyanın her yıl milyonlarca ton plastik atıkla boğulduğu ve plastiklerin artık sadece şehirleri değil, en derin okyanuslardan en yüksek dağlara kadar bütün ekosistemi tehdit eder hale geldiği vurgulanan açıklamada, tabiata, yaban hayatına, insana ve bütün canlılara zarar veren bu tehlikenin artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, plastik kirliliğine karşı bütüncül, sürdürülebilir, toplum temelli bir mücadele çağrısı yapılarak, sorunun çözümüne ilişkin şu önerilerde bulunuldu:

"Önceliğimiz tek kullanımlık plastiklerin azaltılması olmalıdır. Yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaştırılması, bireysel ve kurumsal tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşüm bir alışkanlık değil, yaşam biçimi haline gelmelidir. Geri dönüşümün toplumun tüm kesimlerine öğretilmesi ve teşvik edilmesi, bu dönüşümün en temel adımıdır. İnovasyon ve teknoloji desteği şarttır. Biyolojik olarak çözünebilen plastikler ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen çevre dostu alternatif malzemeler, sürdürülebilir bir gelecek için umut vadetmektedir. Yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir. Plastik üretimi, kullanımı ve bertarafına yönelik kapsamlı mevzuatlar hayata geçirilmeli, sürdürülebilir uygulamalara öncelik veren işletmeler desteklenmelidir. Eğitim ve farkındalık çalışmaları vazgeçilmezdir. Çevre eğitiminin okul müfredatlarına dahil edilmesini ve toplumun her kesimini kapsayan farkındalık kampanyalarının yürütülmesini savunuyoruz."

Plastik kirliliğiyle mücadelenin sadece çevreyi korumak değil, geleceği garanti altına almak olduğu belirtilen açıklamada, "Dünya Çevre Günü vesilesiyle herkesi plastik kirliliğini azaltmak, geri dönüştürmek, sürdürülebilir uygulamalar ortaya koymak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eğitim yoluyla fark oluşturmak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz bir çevre, sağlıklı bir gezegen ve yaşanabilir bir dünyadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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  • Demokrat

    4.6.2025 20:21:12

    Temizlik imandandır.Arslan yattığı yerden belli olur. İlki islamin şehiri,ikincisi ise ata sözü. Hangini esas alıyorsan al,tertemiz insan ol ey ademoğlu.

Risale-i Nur Külliyatı

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