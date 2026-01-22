İsrail’le ticaret hız kesmedi

İsrail’in Ceyhan terminali üzerinden ithal ettiği Azerbaycan petrolünün miktarı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin ticareti durdurma veya azaltma kararlarına rağmen 2025’te üç yılın zirvesine çıktı.

Araştırma kuruluşu Kpler’in sağladığı verilere göre İsrail’in Ceyhan’dan yaptığı Azeri petrolü ithalatı geçen yıl yüzde 31 artışla günde 94 bin varile çıkarak 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veri İsrail’in ikinci büyük tedarikçisi Rusya ile Azerbaycan arasındaki farkın açıldığına işaret etti. Nefes’in haberine göre, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı, ithal petrol kaynakları hakkındaki sorulara cevap vermeyeceğini belirtirken, İsrail hükümeti daha önceki açıklamalarında Türkiye’nin ticareti durdurma kararıyla uluslararası anlaşmaları görmezden geldiğini belirtmişti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.