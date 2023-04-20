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20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri birkaç parçaya bölündü

20 Nisan 2023, Perşembe 18:19
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Elbistan ilçesinde oluşan yüzey kırıkları nedeniyle tarım arazileri birkaç parçaya bölündü.

Merkeze bağlı Şahinkayası Mahallesi Sisne mezrasında kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine de zarar verdi.

Yaklaşık 4 metreyi bulan çökme ve kaymalar dolayısıyla bazı ağaçlar köklerinden koptu, tarlalarda bölünmeler oluştu. Tarım alanları yüzey kırıkları nedeniyle parçalara ayrıldı.

"Daha önce hiç böyle bir şey görmedim"

Şahinkayası Mahallesi sakinlerinden Dursun Akgöz, arazide çok büyük kırılmalar olduğunu söyledi.

Yüzey kırıklarının Elbistan merkezli gündüz meydana gelen depremde oluştuğunu ifade eden Akgöz, "Şahinkayası'nın Karatepe mevkisinden başlayan yarılma, oradan Çorak ve Tekekayası mevkisi ile Sisne mezrasından sonra Elbistan'a kadar devam edip gidiyor." dedi.

Akgöz, çökmelerin de dikkati çektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bazen açılmalar 4 metreyi bulurken, bazı yerlerde 1 metreye kadar düşüyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Benim bildiğim kesintisiz 50 kilometre kadar bu kırıklar gidiyor. Bazı yerlerde açılma, bazı yerlerde çökme var. Bazı yerlerde kırıklar ağaçları köklerinden sökmüş, taşlar kırılmış, yola inmiş."

"Tarlalar üçe, dörde, beşe bölünmüş halde"

Durmuş Keleş ise kırıkların tarım arazilerine zarar verdiğini anlatarak, "Tarlalar üçe, dörde, beşe bölünmüş halde. Bazı tarlalarımız ızgara gibi parçalandı. En az 50-60 kilometre gidiyor." diye konuştu.

Birçok yerde 5 metreye kadar yarıklar oluştuğuna işaret eden Keleş, "Tarımı etkiliyor. Tarlaları ikiye bölmüş. Traktör diğer tarafa geçemez mesela." ifadelerini kullandı.

AA

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