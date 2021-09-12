Koronavirüs sebebiyle En az 1209 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis’i (İSİG), koronavirüsün Türkiye’de ilk görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Covid-19 sebebiyle en az bin 209 işçinin öldüğünü açıkladı.
İSİG, pandeminin Türkiye’de ilk görüldüğü tarih 11 Mart 2020’den 10 Eylül 2021 tarihine kadar Covid-19 nedeniyle ölen emekçilere ilişkin hazırladığı raporu yayımladı. Ölümlerin iş kollarına göre dağılımı şöyle: “Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 429 emekçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 386 emekçi; belediye, genel işler işkolunda 111 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 72 işçi; metal işkolunda 32 işçi; tekstil, deri işkolunda 30 işçi; taşımacılık işkolunda 27 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 19 işçi; tarım, orman işkolunda 14 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 14 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 14 emekçi; banka, finans, sigorta işkolunda 11 işçi; enerji işkolunda 9 işçi; gıda, şeker işkolunda 8 işçi; inşaat, yol işkolunda 7 işçi; iletişim işkolunda 5 işçi; gemi, tersane işkolunda 5 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 4 işçi; madencilik işkolunda 3 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 3 işçi; işkolu belirlenemeyen 6 işçi.”
Ankara - Anka