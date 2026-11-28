Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Bolu-Yedigöller gezisinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araç aranıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiğini ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Bolu'ya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, arama çalışmalarının başlatıldığı Bolu'ya geldi.

İl Jandarma Komutanlığına gelen Bakan Göktaş, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hakkında Vali Abdulaziz Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız tarafından bilgilendiriliyor.

Çocukları taşıyan aracın bulunması için bölgede mobil baz istasyonu kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, 8'i Türk Telekom, 3'ü Turkcell tarafından olmak üzere toplam 11 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildi.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce ilk etapta 2 adet çift bıçaklı kamyon, 2 adet arazi aracı ile 8 personel arama kurtarma bölgesine yönlendirildi.

RTÜK Başkanı Daniş'ten yayıncılara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Yedigöller bölgesinde 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesilmesine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve çocuklar ile görevli personele sağ salim ulaşılması temennisinde bulunan Daniş, şunları kaydetti:

"Bu tür hassas olaylarda yayıncılarımızın haber süreçlerini büyük bir dikkat, sorumluluk ve hassasiyetle yürütmeleri, doğrulanmamış bilgi ile kamuoyunda endişeyi artırabilecek içeriklerden kaçınmaları önem taşımaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi kaynaklara dayalı, teyit edilmiş bilgilerin paylaşılması ve çocukların üstün yararının gözetilmesi, yayıncılık sorumluluğunun temel gereğidir. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplerimize kolaylık diliyorum."