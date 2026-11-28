Gazeteci Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar Akın Gürlek ve Mehmet Şimşek’in fon soruşturmasına ilişkin basın toplantısını değerlendirerek, iktidarın krizi sona ermiş gibi gösterme çabasında olduğunu belirtti.

Medyascope’ta yayınladığı videosunda Çakır, mağduriyetlerin büyük ölçüde giderildiği mesajı verilmesine rağmen vurgunun siyasî bağlantıları ve finans bürokrasisinin rolüne ilişkin soruların hâlâ cevaplanmadığına dikkat çekti. Muhalefetin fon vurgununu gündemde tutacağını belirten Çakır, medya üzerindeki baskıları, kayyım uygulamalarını ve sosyal medya kısıtlamalarını hatırlatarak krizin tartışılmasını engellemeye yönelik adımlar atılabileceğini ifade etti. İktidarın açıklamalarından ikna olmadığını belirten Çakır, kamuoyunun cevap beklediği soruların ortada durduğunu vurguladı. Haber Merkezi *** Bakan Gürlek: İddianame yazılınca göreceksiniz Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 638 şüphelinin bulunduğunu, bunlardan 138’inin tutuklu olduğunu belirterek, soruşturmanın ana omurgasının tamamlandığını ve iddianame yazım aşamasına gelindiğini açıkladı. Soruşturmadaki isimlere ilişkin soruları cevaplayan Gürlek, “638 kişinin içerisinde sizin söylediğiniz kişiler var. Bunlar zaten iddianame düzenlenince göreceksiniz” dedi. Tahliyelere ilişkin eleştirilere de cevap veren Gürlek, paranın iade edilmesinin ve şüphelilerin tahliye edilmesinin hukukî sorumluluğu ortadan kaldırmadığını ifade etti. Ankara - Anka

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