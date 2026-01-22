Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis Genel Kurulu’nda “Sadaka kültürüyle sosyal devlet kurulamaz.

Yoksulluğu yönetmek marifet değildir; yoksulluğu ortadan kaldırmak marifettir” dedi. İktidarın Parlamento çalışmalarını aksattığını, kararm yeter sayısı ve toplantı nisabı sağlanmaması nedeniyle Meclis’in işlevsizleştirildiğine dikkat çeken Altıntaş, emekli maaşları tartışmalarının toplumda derin bir güvensizlik meydana getirdiğini, meselenin yalnızca maaşların düşüklüğü değil, maaşlar arasındaki dengesizlik ve adaletsizlik olduğunu ifade etti. Ankara - Mehmet Kara

