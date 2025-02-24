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24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Mehmed Kırkıncı dualarla anıldı

24 Şubat 2025, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret eden Son Şahitler’den ve Erzurum’un yetiştirdiği din âlimlerinden Mehmet Kırkıncı’yı dualarla anıyoruz.

Risale-i Nur hizmetkârlarından, saff-ı evvel ağabeylerden, kıymetli din âlimi, Mehmet Kırkıncı Hocaefendi 1928 yılında Erzurum’un Güllüce Köyü’nde dünyaya geldi. Hocalık yapan dedesinin ve ilme meftun bir insan olan babasının yanı sıra, âlimlerin rağbet gördüğü bir muhitte büyüdüğü için küçük yaştan itibaren okumaya meyletti. Hocaları ona Bediüzzaman’dan bahsedince, onun eserlerini okuyup şehirdeki talebeleri ile tanışmaya karar verdi. 1955 yılında Bediüzzaman Said Nursî’yi Isparta’da ziyaret etti. Mehmed Kırkıncı Hoca, Risale-i Nur hizmetlerine son nefesine kadar devam etti.

İstanbul - İsmail Tezer

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