Bursa'da zorlu gece... Gürsu'daki büyük yangın devam ediyor - Yurt genelindeki yangınlarla ilgili son gelişmeler?

Bursa'nın Kestel ve Orhaneli ilçelerinde çıkan yangın şiddetini sündürüyor. Yangın Gürsu'yu da tehdit ediyor. Bölgede köyler tahliye edilmeye başlandı.

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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi. Karabük-Ankara karayolu bir süre kapatıldı, sonra kontrolül trafiğe açıldı. Bursa'nın Kestel ve Orhaneli ilçelerinde çıkan yangın şiddetini sündürüyor. Yangın Gürsu'yu da tehdit ediyor. Bölgede köyler tahliye edilmeye başlandı. Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınları kontrol altına alındı.

​Bursa'da zorlu saatler

Bursa'nın üç ilçesinde yangın çıktı. Hızla yayılan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgede tahliyeler başladı.

Bursa'nın Orhaneli ile Gürsu -Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Yangın büyük bir hızla ilerliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Vatandaşlar, genişleyerek kendilerine yönelen alevlerden kaçtı.

Yangında Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, karayolunu ikiye bölen alevler yüzünden söndürme ekipleriyle çiftçilerin görüş mesafesi ve ulaşımı kesildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağlaşan Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren tahliyesine başlandı.

Alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale de sürüyor.

Mahallelerden hoparlörle anonsla vatandaşlardan destek istenirken, yangın nedeniyle Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi.

Söndürme çalışmaları devam eden yangın hakkında konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, “Yangına en yakın yerleşim yeri 10 kilometre uzaklıktaki Yakuplar Mahallesi. Yangın, büyük bir yangın ve müdahale sürüyor" dedi.

BURSA-ANKARA OTOBANI KAPATILDI

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını sebebiyle Bursa-Ankara otobanı Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yangın söndürme çalışmaları Orhaneli ilçesinde devam ederken, Kestel’de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi’nde bulunan 170 hane, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı AFAD ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

BAKAN URALOĞLU BÖLGEDE

Bursa’ya bir dizi ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli ile Kestel-Gürsu ilçeleri sınırında çıkan orman yangınlarının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu’na Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık eşlik etti.

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KARABÜK

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

BOŞALTILAN KÖY SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

KARABÜK-ANKARA KARAYOLU KAPATILDI

Bu arada Karabük Valiliği'nden yangına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı.

Valilik "İlimizde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Karabük-Ankara Karayolu, trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı Karabük-Yenice Karayolu üzerinden sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

KAHRAMANMARAŞ

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Jandarma, AFAD ve çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılırken havanın kararması ile yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının gece boyu sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yangın nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilenmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akşam saatlerinde yangınların durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol

altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

ANTALYA GAZİPAŞA'DA KONTROL ALTINDA

Antalya'da dün öğle saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını bugün akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

AA - DHA - NTV