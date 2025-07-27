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27 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi

27 Temmuz 2025, Pazar 21:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarmamız tarafından, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

 

Bakan Yerlikaya, haklarında işlem yapılanlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi'nde 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi'nde 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Karabük-Ovacık Kışla köyünde 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesi'nde 25 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A, H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi."

Yerlikaya, özellikle sıcak yaz günlerinde ormanları korumak adına vatandaşların çok daha temkinli ve tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çanakkale'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı

Çanakkale'de arazi yangınına neden olduğu öne sürülen balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ezine'ye bağlı Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkisinde 26 Temmuz'da çıkan yangının ekiplerin çalışması sonucu söndürüldüğü belirtildi.

Yangının, saman balyası makinesinin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bildirilen açıklamada, yangına neden olduğu tespit edilen operatör hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

AA

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