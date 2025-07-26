Gazze'deki enkazın temizliği 37 yıl sürecek

Edinburgh ve Oxford üniversitelerinden araştırmacıların Environmental Research: Infrastructure and Sustainability dergisinde yayınlanan yeni çalışmasına göre, bu enkazın temizlenmesi ve işlenmesi yaklaşık 90 bin ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) sera gazı emisyonuna yol açabilir.

Çalışmada, 2023 Ekim ile 2024 Aralık ayları arasında İsrail’in yıkımı sonucu en az 39 milyon ton beton yıkıntısı oluştuğu belirtiliyor. Bu enkazın taşınması için 2,1 milyon kamyonun toplamda 29,5 milyon kilometre yol yapması gerekiyor.

Daily Ummah’ın haberine göre, araştırmacılar, sadece enkazın taşınmasının Dünya’nın çevresini 737 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafe olduğunu ve yaklaşık 66 bin ton CO2e açığa çıkaracağını hesapladı. Temizleme süreci ise küçük makinelerle 37 yılı bulabilir.

Haber Merkezi