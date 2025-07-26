"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gazze'deki enkazın temizliği 37 yıl sürecek

26 Temmuz 2025, Cumartesi 12:00
Edinburgh ve Oxford üniversitelerinden araştırmacıların Environmental Research: Infrastructure and Sustainability dergisinde yayınlanan yeni çalışmasına göre, bu enkazın temizlenmesi ve işlenmesi yaklaşık 90 bin ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) sera gazı emisyonuna yol açabilir.

Çalışmada, 2023 Ekim ile 2024 Aralık ayları arasında İsrail’in yıkımı sonucu en az 39 milyon ton beton yıkıntısı oluştuğu belirtiliyor. Bu enkazın taşınması için 2,1 milyon kamyonun toplamda 29,5 milyon kilometre yol yapması gerekiyor.

Daily Ummah’ın haberine göre, araştırmacılar, sadece enkazın taşınmasının Dünya’nın çevresini 737 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafe olduğunu ve yaklaşık 66 bin ton CO2e açığa çıkaracağını hesapladı. Temizleme süreci ise küçük makinelerle 37 yılı bulabilir.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sofralar borçla kuruluyor'

    'Sadece puana bakarak tercih yapmayın'

    Sicilya Adası yanıyor

    7 orman yangını kontrol altına alındı - Yurt genelindeki diğer yangınlarda son durum?

    İngiltere de iki devletli çözümden yana - “İngiltere, Filistin’i tanıyabilir”

    Gazze'deki enkazın temizliği 37 yıl sürecek

    Fransa’dan tarihî karar, İsrail’den küstah tehdit

    Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri

    Ortak tavır alanlarını genişletmeliyiz

    Yangın değil yönetim faciası

    Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü

    Silifke'de orman yangınına müdahale ediliyor

    Ankara'da 30 Ağustos'a kadar mangal ve ateşli piknik yapmak yasak

    İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi

    Son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli daha İsrail soykırımında açlıktan öldü!

    Orman yangınlarında "alev kırbacı" tehlikesine dikkat!

    Gazze yanarken İsrail’e stant! - İsrailli firmalar İstanbul'daki fuara alınmamalıydı

    Hanzala'yla yeniden iletişim sağlandı

    Yüksek sıcaklıklar devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli daha İsrail soykırımında açlıktan öldü!
    Genel

    Yangın değil yönetim faciası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fransa’dan tarihî karar, İsrail’den küstah tehdit
    Genel

    Ortak tavır alanlarını genişletmeliyiz
    Genel

    Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri
    Genel

    Ankara'da 30 Ağustos'a kadar mangal ve ateşli piknik yapmak yasak
    Genel

    Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü
    Genel

    İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.