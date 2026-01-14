Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından rekor

Mersin Adliyesi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda adlî süreçlerin hızlandırılması, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yürütülen projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, “Son 20 yılda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısında 2025 yılında en çok temizleme oranını yakaladık. Gelen dosyalarla birlikte bir yıl içerisinde toplamda 88.942 dosyada karar verildi böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı %105,03 olarak gerçekleşti. Yani rekor kırdık” şeklinde konuştu. Mersin - Yeni Asya

