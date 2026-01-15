Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet, Türkiye Varlık Fonu’nun Cumhurbaşkanı’na bağlı yapısı sebebiyle denetimin fiilen işlemediğini belirterek, sürecin yalnızca prosedürden ibaret kaldığını vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet partileri, Türkiye Varlık Fonu’nun Cumhurbaşkanı’na bağlı yapısı sebebiyle denetim zincirinin tüm halkalarının aynı makamda toplandığını belirterek, süreci “denetimsizlik”, “bilgilendirme toplantısı” ve “prosedür” olarak nitelendirdi; mevcut yapısıyla fonun Sayıştay ve Meclis tarafından etkin biçimde denetlenmediğini savundu.

Denetimi denetlenen kişi belirliyor

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, şunları söyledi: “Burada ciddî bir denetim yetersizliği var. Bağımsız denetim firmasının başına cumhurbaşkanı kendisini atıyor, kararları alan da büyük ihtimalle o. Bağımsız denetim firmasını kendisi tayin ediyor, DDK denetçilerini kendisi takdir ediyor, Meclis denetiminde de burada biz ne kadar itiraz edersek edelim AK Parti’li arkadaşların parmaklarıyla bu iş geçecek. Dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Meclis denetimini yapacak milletvekillerini de cumhurbaşkanı kendisi tespit ediyor. Dolayısıyla üç aşamalı denetimin bütün unsurlarının denetlenen kişi tarafından tesbit edildiği trajikomik bir durum.”

Fon neden kuruldu, belli değil

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise şöyle konuştu: “Bizim gibi bütçe fazlası olmayan ve kamu borcu olan ülkelerde genellikle başarılı bir Varlık Fonu’ndan bahsedemezsiniz. Zaten bizim o anlamda bir paramız yok ki. O zaman diyorsunuz ki bu fon neden kuruldu; akıllarda bir soru işareti oluşuyor. Bakıyorsunuz fonun en büyük dezavantajı denetime tabi olmaması. Kamunun malının denetime tabi olmaması kadar kötü bir şey yok. Yani biz şu an denetim mi yapıyoruz? Aslında biz şu an sadece bir prosedürü yerine getiriyoruz.”

Varlık fonu yandaşa

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, başta kamu bankaları olmak üzere kamu kurumlarının ilanlarını hep “yandaş basına” verdiklerine dikkat çekti. Ağbaba, “Bugün yaptığımız denetime bir denetim diyemeyiz. Bizi ve komisyonu da alet ediyorsunuz. Bu denetim değil denetimsizliktir. Hukuk devleti ilkeleriyle uyuşmayan, malî hesap verilebilirliği ihlâl eden, kamu harcamalarında TBMM denetim ilkesini ihlâl eden, AYM kararlarının bağlayıcılığı ilkesini ihlâl eden bir denetim raporu meşru değildir. Ayrıca bu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri neden burada yok? Neden hiçbir zaman bu görüşmelere gelmiyorlar?” dedi.

Ankara - Anka