"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

15 Ocak 2026, Perşembe 21:45
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet, Türkiye Varlık Fonu’nun Cumhurbaşkanı’na bağlı yapısı sebebiyle denetimin fiilen işlemediğini belirterek, sürecin yalnızca prosedürden ibaret kaldığını vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet partileri, Türkiye Varlık Fonu’nun Cumhurbaşkanı’na bağlı yapısı sebebiyle denetim zincirinin tüm halkalarının aynı makamda toplandığını belirterek, süreci “denetimsizlik”, “bilgilendirme toplantısı” ve “prosedür” olarak nitelendirdi; mevcut yapısıyla fonun Sayıştay ve Meclis tarafından etkin biçimde denetlenmediğini savundu.

Denetimi denetlenen kişi belirliyor

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, şunları söyledi: “Burada ciddî bir denetim yetersizliği var. Bağımsız denetim firmasının başına cumhurbaşkanı kendisini atıyor, kararları alan da büyük ihtimalle o. Bağımsız denetim firmasını kendisi tayin ediyor, DDK denetçilerini kendisi takdir ediyor, Meclis denetiminde de burada biz ne kadar itiraz edersek edelim AK Parti’li arkadaşların parmaklarıyla bu iş geçecek. Dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Meclis denetimini yapacak milletvekillerini de cumhurbaşkanı kendisi tespit ediyor. Dolayısıyla üç aşamalı denetimin bütün unsurlarının denetlenen kişi tarafından tesbit edildiği trajikomik bir durum.” 

Fon neden kuruldu, belli değil

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise şöyle konuştu: “Bizim gibi bütçe fazlası olmayan ve kamu borcu olan ülkelerde genellikle başarılı bir Varlık Fonu’ndan bahsedemezsiniz. Zaten bizim o anlamda bir paramız yok ki. O zaman diyorsunuz ki bu fon neden kuruldu; akıllarda bir soru işareti oluşuyor. Bakıyorsunuz fonun en büyük dezavantajı denetime tabi olmaması. Kamunun malının denetime tabi olmaması kadar kötü bir şey yok. Yani biz şu an denetim mi yapıyoruz? Aslında biz şu an sadece bir prosedürü yerine getiriyoruz.” 

Varlık fonu yandaşa

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, başta kamu bankaları olmak üzere kamu kurumlarının ilanlarını hep “yandaş basına” verdiklerine dikkat çekti. Ağbaba,  “Bugün yaptığımız denetime bir denetim diyemeyiz. Bizi ve komisyonu da alet ediyorsunuz. Bu denetim değil denetimsizliktir. Hukuk devleti ilkeleriyle uyuşmayan, malî hesap verilebilirliği ihlâl eden, kamu harcamalarında TBMM denetim ilkesini ihlâl eden, AYM kararlarının bağlayıcılığı ilkesini ihlâl eden bir denetim raporu meşru değildir. Ayrıca bu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri neden burada yok? Neden hiçbir zaman bu görüşmelere gelmiyorlar?” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    "Nükleer enerjiden çıkmak ciddi bir stratejik hataydı"

    Gazze’deki insanî kriz derinleşti

    Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

    Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

    İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

    Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

    İran Starlink ekipmanlarına el koydu

    Tayland'da inşaat vincinin bazı parçaları yola devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    'Emeklilerden korkuyorsunuz'

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    Başakşehir'deki kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.