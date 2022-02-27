Pençe Yıldırım Harekâtında Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde meydana gelen silâh kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete’nin şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silâh kazası sonucunda Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda vefat eden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. AA

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