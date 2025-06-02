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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Rüştü Tafral Ağabeyi rahmetle anıyoruz

02 Haziran 2025, Pazartesi 00:06
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hayattayken onun eserlerini tanıyan, ancak görüşme imkânı bulamayan Rüştü Tafral Ağabey, 1935 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğdu, 2015’te İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Ömrü boyunca Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul oldu. Rüştü Tafral, Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu Ağabeyle uzun yıllar Medrese-i Nuriyelerde beraber kalmış ve Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olmuştu. Rüştü Tafral, 31 Mayıs 2015'te İstanbul'da vefat etmişti. Tafral Ağabeyin kabristanı Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır.

İSMAİL TEZER - İSTANBUL YENİ ASYA

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  • Nur Said

    2.6.2025 18:35:22

    Allah rahmet eylesin 🤲🏼

Risale-i Nur Külliyatı

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