Çin'de şiddetli yağış: İlk belirlemelere göre 30 ölü

Çin'de etkisini sürdüren aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler nedeniyle ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, başkent Pekin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Resmi verilere göre aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi öldü. Aralıksız süren sağanak nedeniyle karayollarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı. Kentte sel kontrol çalışmalarına hız verildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri ve afet yardım malzemeleri bölgelere sevk edildi. Şu ana kadar 80 bin 332 kişi tahliye edildi. AA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.