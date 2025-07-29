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29 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Çin'de şiddetli yağış: İlk belirlemelere göre 30 ölü

29 Temmuz 2025, Salı 10:55
Çin'de etkisini sürdüren aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler nedeniyle ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, başkent Pekin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi öldü.

Aralıksız süren sağanak nedeniyle karayollarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Kentte sel kontrol çalışmalarına hız verildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri ve afet yardım malzemeleri bölgelere sevk edildi.

Şu ana kadar 80 bin 332 kişi tahliye edildi.

AA

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