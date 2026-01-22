"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Suçlu çocuklarda ürküten artış

22 Ocak 2026, Perşembe 21:57
T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, “Çete transferleri ve devletin gücü” başlıklı yazısında suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışa dikkat çekti.

Tahincioğlu,  şunları söyledi: “2023-2024 yıllarında, cumhuriyet başsavcılıklarında suça sürüklenen çocukların suçlarına ilişkin soruşturma evresinde gelen dosya ve suç sayıları dramatik.: 2023’te 397 bin 450 dosya 452 bin 70 çocuk. 2024’te 424 bin 911 dosya, 483 bin 16 çocuk. Bu çocukların işledikleri suçlar şöyle sıralanıyor: Malvarlığına karşı suçlar: 95 bin 982 dosya. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: 140 bin 715 dosya. Hürriyete karşı suçlar: 66 bin 526 dosya. Şerefe karşı suçlar: 54 bin 384 dosya. Kamunun sağlığına karşı suçlar: 29 bin 402 dosya. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: 19 bin 354 dosya. Özel hayata ve gizliliğe karşı suçlar: 10 bin 596 dosya. Soruşturma evresindeki toplam dosya sayıları… Bunların tamamı elbette davaya dönüşmüyor ama adliyenin uğraştığı dosya sayısını göstermek açısından önemli.” 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    Suriye’de hesaplar tutmadı

    BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

    AB geri adım attırdı

    Trump yine meydan okudu

    Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

    “İlkesiz güç, barbarlığa eşittir”

    Anlaştılar

    Suçlu çocuklarda ürküten artış

    İktidar bloku bildiğini okudu

    İsrail’le ticaret hız kesmedi

    Enflasyon uyarısı: Hedefler risk altında

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.