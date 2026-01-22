Suçlu çocuklarda ürküten artış

22 Ocak 2026, Perşembe 21:57
T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, “Çete transferleri ve devletin gücü” başlıklı yazısında suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışa dikkat çekti.
Tahincioğlu, şunları söyledi: “2023-2024 yıllarında, cumhuriyet başsavcılıklarında suça sürüklenen çocukların suçlarına ilişkin soruşturma evresinde gelen dosya ve suç sayıları dramatik.: 2023’te 397 bin 450 dosya 452 bin 70 çocuk. 2024’te 424 bin 911 dosya, 483 bin 16 çocuk. Bu çocukların işledikleri suçlar şöyle sıralanıyor: Malvarlığına karşı suçlar: 95 bin 982 dosya. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: 140 bin 715 dosya. Hürriyete karşı suçlar: 66 bin 526 dosya. Şerefe karşı suçlar: 54 bin 384 dosya. Kamunun sağlığına karşı suçlar: 29 bin 402 dosya. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: 19 bin 354 dosya. Özel hayata ve gizliliğe karşı suçlar: 10 bin 596 dosya. Soruşturma evresindeki toplam dosya sayıları… Bunların tamamı elbette davaya dönüşmüyor ama adliyenin uğraştığı dosya sayısını göstermek açısından önemli.”
Haber Merkezi
