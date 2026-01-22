"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Suriye’de hesaplar tutmadı

22 Ocak 2026, Perşembe 22:18
Suriye’deki gelişmeler, SDG merkezli senaryoları kısa sürede boşa çıkarırken, Türkiye’deki çözüm sürecinin kırılganlığını da ortaya koydu.

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Suriye’de SDG merkezinde yaşanan son gelişmelerin, hem sahadaki dengeleri, hem de uzun süredir üretilen senaryoları altüst ettiğini yazdı. Karaalioğlu’na göre birkaç gün içinde yaşananlar, bölgeye dair yapılan analizlerin büyük bölümünü geçersiz kıldı. Karaalioğlu, SDG içindeki yapının hızla çözüldüğünü belirterek, “İçinde YPG’nin bulunduğu ama birçok Arap aşiret ve grubuyla hacim kazanmış olan büyük bir koalisyonu dağıttı. Sadece YPG kaldı” ifadelerini kullandı. YPG’nin, Kürtlerin yaşadığı bölgelerle sınırlı bir alana çekilmek zorunda kaldığını vurguladı. Ve onlar da eğer anlaşma son anda bir kez daha bozulmazsa Kürtlerin yaşadığı bölgelerle sınırlı bir alana çekilmiş oldular” dedi. 

Kürtler açısından yeni dönem

Suriye yönetiminin otoritesini pekiştirdiğine dikkat çeken Karaalioğlu, yaşanan sürecin Suriyeli Kürtler açısından önemli kazanımlar doğurduğunu ifade ederek, “Vatandaşlık, kimlik, dil ve eğitim haklarını kazandılar. Böylelikle Suriye’de Kürt varlığını inkâr dönemi yeni Cumhurbaşkanı Şara ile birlikte resmen bitmiş oldu” dedi. Ayrıca Kürtler için valilik, bakan yardımcılığı ve merkezî yönetimde üst düzey bürokratik görev kontenjanları açıldığını hatırlattı.

Büyük hayal kırıklığı

Karaalioğlu’na göre YPG/SDG açısından belirleyici olan ise ABD tarafından yalnız bırakılmaları oldu. Karaalioğlu, SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’nı reddederken, daha zayıf 18 Ocak anlaşmasına razı kaldığını aktardı. Karaalioğlu, SDG’ye atfedilen güçle ortaya çıkan tablo arasındaki uçuruma dikkat çekerek, “Ne sahada askerî bir güç ve direnç ne ABD desteği ne de İsrail’e atfedilen büyük oyun kuruculuk” kaldığını vurguladı. 

Çözüm süreci için kritik eşik

Türkiye açısından asıl meselenin çözüm sürecinde duygusal bir kırılmayı önlemek olduğunu ifade eden Karaalioğlu, “Ankara’nın sadece ülke içindekiler değil bölgedeki bütün Kürtler için himayeci olması yeni aşamayı yönetmenin olmazsa olmaz şartıdır. Ve elbette süreci hızlandırmanın, mesaiyi artırmanın da zamanıdır. Ne kadar uzarsa o kadar risk olacağını biliyoruz artık. Ne son yaşananlar ne de PKK ya da SDG’nin gerilemesi tek başına başarı değildir. Başarı ve zafer sürecin mutlak bir çözümle tamamlanmasıdır. Çözüm de herkesin kendisini iyi hissedeceği ve ortak bir gelecek duygusu taşıyacağı bir noktaya ulaşmaktır” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 406
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    Suriye’de hesaplar tutmadı

    BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

    AB geri adım attırdı

    Trump yine meydan okudu

    Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

    “İlkesiz güç, barbarlığa eşittir”

    Anlaştılar

    Suçlu çocuklarda ürküten artış

    İktidar bloku bildiğini okudu

    İsrail’le ticaret hız kesmedi

    Enflasyon uyarısı: Hedefler risk altında

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.