Türkiye uyuşturucu rotasında

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 2025 Uyuşturucu Raporu’na göre, 2024 boyunca Türkiye’de özellikle sentetik uyuşturucu ile metamfetamin ve kokain kaçakçılığı arttı. Metamfetaminde Türkiye üretim, hedef ve transit ülke oldu. Kokain kaçakçılığında Türkiye limanları rota olarak kullanılmaya devam etti. Emniyete göre, uyuşturucu türevleri içerisinde en büyük artış “sentetik ecza” denilen uyuşturucu özelliği kazandırılmış sahte veya kaçak ilaçlar. Raporda “Türkiye, Latin Amerika kaynaklı doğrudan veya Batı Afrika üzerinden Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında giderek artan bir şekilde geçiş koridoru olarak kullanılmaktadır” ifadeleri yer alıyor. Rapora göre Mersin ve Ambarlı limanları aynı zamanda Avrupa’ya hedefli kokain kaçakçılığında aktarma merkezi olarak kullanılmaya çalışılıyor. Raporda, “Ticaret yoğunluğu kaçakçı gruplar tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiğinden dolayı Avrupa ve Ortadoğu’ya hedefli kokain kaçakçılığında Mersin limanının en fazla kullanılmaya çalışılan liman olduğu, bu durumun ilerleyen süreçte de devam edebileceği değerlendirilmektedir” uyarısı da yer alıyor.