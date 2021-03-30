TÜSİAD’dan belirsizlik eleştirisi

TÜSİAD Genel Kurulu’nun açılışını Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.

TÜSİAD’ın kuruluşunun 50’nci yılı olduğu hatırlatan Özilhan, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ekonomik ve siyasî şartları o günkü şartlara benzetti. 70’lerdeki ekonomi ve siyasi durumu anlatmadan önce kurumlar ve kuralların yetki ve işleyişi ile ilgili endişelerini dile getiren Tuncay Özilhan, “Ortalığın toz duman olduğu yetki ve sorumluluklarının sınırlarının bulanıklaştığı durumlarda karar nasıl alınır? Nereye gittiğimiz konusunda kafamızda bir cevap yoksa plan nasıl yapılır? Kurumsal yapıların öngörüldüğü gibi çalışacağı varsayımı olmadan ne olacağı nasıl bilinir? İlân edilmiş kurallar yarın değişebilirse yarına ilişkin kararlar nasıl alınır” dedi. Özilhan, “Kurumsal yapılarda öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz” dedi.