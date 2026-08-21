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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

“Demokrasi dar kalıplara sığdırılamaz”

21 Ağustos 2026, Cuma 10:10
Terörü sona erdirme sözleriyle yola çıkanların, hukuk devleti kurallarına aykırı adımlar atması kamuoyunca tepkiyle karşılanıyor. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemek mecburiyetinde.

Son dönemde sivil toplum örgütleri ve cemaatlere yönelik operasyonların toplumda endişeye sebep  olduğu belirtilerek, adalet sisteminin muhalif olanı susturmak ve toplumsal yapıları sindirme ya da siyasî rakipleri etkisizleştirmenin aracı yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Cemaatlerin baskı altında yaşaması herkesin huzursuz olmasına yol açıyor.

Gazeteci yazar Mustafa Karaalioğlu, yaptığı değerlendirmede demokrasinin sadece çözümün değil her şeyin gıdası olduğuna dikkat çekti. Karaalioğlu, “Bir yandan finale çok yakın bir çözüm sürecinin içinde olan ama öte yandan hukuk ve demokrasi derslerinden sınıfta kalmaya devam eden bir ülke… Yaşamakta olduğumuz şeyin kısa özeti budur” dedi.

Herkes kendini güvende hissetmeli

“Türkiye’nin iyi olması herkesin kendisini güven içinde hissetmesi, hukuk karşısında eşit olması ve fikirlerini serbestçe söyleyebilmesiyle mümkündür” diyen Karaalioğlu, “Bir kesimin kendisini güvende hissetmesi, diğer bütün kesimlerin baskı altında yaşaması toplamda herkesin huzursuz olmasından başka sonuç doğurmaz. Parmaklarımızın ucuyla dokunmakta olduğumuz çözümü canlı tutmamın yolu da en başta demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Dindarların, muhafazakarların, laiklerin, milliyetçilerin; Türklerin Kürtlerin, bütün etnik ve dinî aidiyete sahip olanların huzuru için de gereken budur. Güçlü demokrasi demek, adil siyasî yarışın, ifade hürriyetinin ve haklara eşit erişimin tartışma konusu olmadığı bir düzen demektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Uysal: Demokrasinin adresi İmralı olamaz

Demokrat Parti Genel Başkanını Gültekin Uysal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, “Demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer” diyen PKK elebaşı Öcalan’a sert tepki gösterdi.

Uysal, “Şimdi sıra gelmiş onbinlerce insanın katili PKK Elebaşı Öcalan’dan ‘demokrasi’ dersi almaya; neymiş, ‘Demokrasi’nin yolu İmralı’dan geçermiş’… Demokrasi, özgürlük gibi kavramlar zaten on yıllardır PKK terör örgütü ve PKK terörüne müsamaha ile bakan kimi sol liberaller tarafından ifal edildi! Son söz; Demokrasi’nin yolu PKK terörünü, teröristbaşı Öcalan ve Teröristleri ödüllendirmekten geçmez!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 

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