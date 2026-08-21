Bu belediyede borç yok, hizmet var

Yalova’nın Taşköprü beldesinin Demokrat Partili Belediye Başkanı İsmail Arslan, 2019’da yaklaşık 6 milyon lira borçla devraldıkları belediyenin tüm borçlarını ödediklerini belirterek, “Şimdi hiçbir kuruma borcumuz yok” dedi.

Arslan, mali disiplinin yanı sıra sosyal hizmet ve yatırımların da sürdüğünü söyledi. Öğrencilere ücretsiz ulaşım ve burs desteği verdiklerini belirten Arslan, hastanelere de belirli günlerde ücretsiz ulaşım sağlandığını kaydetti. Belediye tarafından spor kursları düzenlenirken düğün salonu ve sosyal tesisler yenilendi, araç filosuna 15 yeni araç eklendi. Taşköprü’nün su ihtiyacına yönelik üç derin sondaj kuyusu açıldığını ve yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan su getirildiğini ifade eden Arslan, yaklaşık 26 dönümlük yeni mezarlık alanı da satın alındığını belirtti. Arslan, beldenin gelişmesi için yatırımların sürdürüleceğini ifade etti. Bursa - Selahaddin Ekinci

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