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19 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Üç kişiden biri haber kanallarına güvenmiyor

19 Nisan 2025, Cumartesi
Saros Araştırma’nın Mart ayı Türkiye gündem ve siyaset araştırmasında, vatandaşlara, “En çok güvendiğiniz haber kanalı hangisi?” diye soruldu.

Saros Araştırma, Mart ayında yaptığı gündem ve siyaset araştırmasında, vatandaşlara Türkiye’nin en çok güvenilen haber kanalını sordu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 32’si hiçbir haber kanalına güvenmediğini söyledi.

Vatandaşların neredeyse 3’te 1’inin hiçbir haber kanalına güvenmediğini söylediği ankette, en çok güvenilen haber kanalı NOW TV oldu. NOW TV’yi ise Sözcü TV ve Habertürk takip etti.

Haber Merkezi

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